Геи, феминистки, темнокожие и мигранты пригрозили Трампу 50-тысячным «народным маршем»

Накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа около 50 тысяч человек примут участие в «марше на Вашингтон», чтобы выразить свое недовольство результатами недавних выборов. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на организаторов мероприятия под названием «Народный марш на Вашингтон».

Тысячи участников планируют таким образом выразить протест против политических приоритетов Трампа. Они опасаются, что республиканец может ущемлять права женщин, иммигрантов, представителей ЛГБТ-сообщества*, а также расовых и религиозных меньшинств.

Демонстрация намечена на 18 января, за два дня до инаугурации нового президента. Организаторами протестов выступают группы, занимающиеся вопросами гражданских прав, расовой справедливости и репродуктивного здоровья, отмечает газета.

Напомним, 5 ноября в США состоялись выборы президента страны. Победу одержал республиканец Дональд Трамп, обойдя свою соперницу из Демократической партии Камалу Харрис. По словам Трампа, после оглашения итогов голосования он поговорил «с 70 мировыми лидерами», но с Путиным ещё не беседовал.