Трамп выбрал министром транспорта США бывшего спортивного комментатора
Дональд Трамп выдвинул на пост министра транспорта экс-конгрессмена Шона Даффи
Дональд Трамп и Шон Даффи. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / repseanduffy
Дважды избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой главы Министерства транспорта Соединённых Штатов. Этот пост республиканец предложил отдать экс-члену Палаты представителей Шону Даффи.
«Бывший конгрессмен штата Висконсин Шон Даффи выдвинут на пост министра транспорта», — написал политик в своей соцсети Truth Social.
До работы в Конгрессе США Даффи прославился как ведущий реалити-шоу и комментатор спортивных событий. В настоящий момент он ведёт колонку на сайте телеканала Fox News и программу на Fox Business.
Ранее стало известно, что министром здравоохранения США в администрации Трампа может стать Роберт Кеннеди-младший, министром внутренних дел — Дуг Бёргам, главой разведки — Талси Габбард, а Госсекретарём — Марко Рубио. В тоже время на пост пресс-секретаря 47-го президента США и вовсе выдвинута модель с советскими корнями.