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19 ноября, 03:54

Трамп выбрал министром транспорта США бывшего спортивного комментатора

Дональд Трамп выдвинул на пост министра транспорта экс-конгрессмена Шона Даффи

Дональд Трамп и Шон Даффи. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / repseanduffy

Дональд Трамп и Шон Даффи. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / repseanduffy

Дважды избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой главы Министерства транспорта Соединённых Штатов. Этот пост республиканец предложил отдать экс-члену Палаты представителей Шону Даффи.

«Бывший конгрессмен штата Висконсин Шон Даффи выдвинут на пост министра транспорта», — написал политик в своей соцсети Truth Social.

До работы в Конгрессе США Даффи прославился как ведущий реалити-шоу и комментатор спортивных событий. В настоящий момент он ведёт колонку на сайте телеканала Fox News и программу на Fox Business.

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Ранее стало известно, что министром здравоохранения США в администрации Трампа может стать Роберт Кеннеди-младший, министром внутренних дел — Дуг Бёргам, главой разведки — Талси Габбард, а Госсекретарём — Марко Рубио. В тоже время на пост пресс-секретаря 47-го президента США и вовсе выдвинута модель с советскими корнями.

Илья Пушкарев
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