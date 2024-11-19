Трамп выбрал министром транспорта США бывшего спортивного комментатора

«Бывший конгрессмен штата Висконсин Шон Даффи выдвинут на пост министра транспорта», — написал политик в своей соцсети Truth Social.

До работы в Конгрессе США Даффи прославился как ведущий реалити-шоу и комментатор спортивных событий. В настоящий момент он ведёт колонку на сайте телеканала Fox News и программу на Fox Business.