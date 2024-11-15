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14 ноября, 22:04

Трамп выдвинул Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения США

Роберт Кеннеди-младший. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Роберт Кеннеди-младший. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Избранный президент США Дональд Трамп решил выдвинуть Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб. В посте в соцсети Truth Social политик отметил, что Кеннеди сыграет ключевую роль в реформировании системы здравоохранения в стране, которая, по его словам, «долгие годы находилась под влиянием индустриальных корпораций и фармацевтических компаний».

Трамп подчеркнул, что Кеннеди-младший будет бороться с обманом и дезинформацией, которые влияли на общественное здравоохранение, а также пообещал положить конец эпидемии хронических заболеваний в США. Он выразил уверенность в том, что это решение станет важным шагом в восстановлении доверия к системе здравоохранения и улучшении состояния здоровья нации.

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Роберт Кеннеди-младший, ранее выдвигавший свою кандидатуру на пост президента как независимый кандидат, сообщил, что он поддерживает Трампа, потому что ныне избранный президент готов к переговорам с Россией. По его словам, это в одночасье прекратит боевые действия на Украине.

Тимур Хингеев
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