Трамп выдвинул Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения США

Избранный президент США Дональд Трамп решил выдвинуть Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб. В посте в соцсети Truth Social политик отметил, что Кеннеди сыграет ключевую роль в реформировании системы здравоохранения в стране, которая, по его словам, «долгие годы находилась под влиянием индустриальных корпораций и фармацевтических компаний».

Трамп подчеркнул, что Кеннеди-младший будет бороться с обманом и дезинформацией, которые влияли на общественное здравоохранение, а также пообещал положить конец эпидемии хронических заболеваний в США. Он выразил уверенность в том, что это решение станет важным шагом в восстановлении доверия к системе здравоохранения и улучшении состояния здоровья нации.