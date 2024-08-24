Роберт Кеннеди — младший рассказал, почему поддерживает кампанию Трампа
Кеннеди — младший объяснил свою поддержу Трампа готовностью к переговорам с РФ
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший назвал одну из причин, почему решился поддерживать кампанию миллиардера Дональда Трампа, который является кандидатом на высший государственный пост от Республиканской партии Соединённых Штатов. Как заявил политический деятель в своём обращении к сторонникам, он поддерживает республиканца, потому что тот готов к переговорам с российскими властями.
Он подчеркнул, что Трамп готов возобновить переговоры с президентом России Владимиром Путиным, когда вернётся в Белый дом. По его словам, это в одночасье прекратит боевые действия на Украине.
«Одно это оправдывает мою поддержку его кампании», — заключил Кеннеди — младший.
До этого Life.ru писал, что Роберт Кеннеди — младший сообщил о приостановке своей предвыборной кампании. Помимо этого, он рассказал о своей поддержке кандидата в американские президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа.
Flickr / Trump White House Archived