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23 августа, 23:59

Роберт Кеннеди — младший рассказал, почему поддерживает кампанию Трампа

Кеннеди — младший объяснил свою поддержу Трампа готовностью к переговорам с РФ

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший назвал одну из причин, почему решился поддерживать кампанию миллиардера Дональда Трампа, который является кандидатом на высший государственный пост от Республиканской партии Соединённых Штатов. Как заявил политический деятель в своём обращении к сторонникам, он поддерживает республиканца, потому что тот готов к переговорам с российскими властями.

Он подчеркнул, что Трамп готов возобновить переговоры с президентом России Владимиром Путиным, когда вернётся в Белый дом. По его словам, это в одночасье прекратит боевые действия на Украине.

«Одно это оправдывает мою поддержку его кампании», — заключил Кеннеди — младший.

Кеннеди — младший сегодня объявит о выходе из предвыборной гонки в пользу Трампа, пишут СМИ
Кеннеди — младший сегодня объявит о выходе из предвыборной гонки в пользу Трампа, пишут СМИ

До этого Life.ru писал, что Роберт Кеннеди — младший сообщил о приостановке своей предвыборной кампании. Помимо этого, он рассказал о своей поддержке кандидата в американские президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Алексей Соловьёв
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