Роберт Кеннеди – младший объявил о приостановке предвыборной кампании

Независимый кандидат на высший государственный пост в Соединённых Штатах Роберт Кеннеди — младший сообщил о том, что приостанавливает предвыборную кампанию. Соответствующее заявление он сделал в рамках обращения к своим сторонникам, которое транслировалось в социальной сети Х.

«Хочу дать всем понять, что я не прекращаю свою предвыборную кампанию, а лишь приостанавливаю. Моё имя останется в бюллетенях в большинстве штатов», — заявил политический деятель.

Также он рассказал о своей поддержке кандидата в американские президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа. Ещё Роберт Кеннеди — младший добавил, что поддерживает миллиардера, так как их позиции «по жизненно важным вопросам совпадают».