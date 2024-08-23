Роберт Кеннеди – младший объявил о приостановке предвыборной кампании
Роберт Кеннеди – младший приостановил предвыборную кампанию и поддержал Трампа
Роберт Кеннеди-младший. Обложка © ТАСС / Zuma / Anthony Behar
Независимый кандидат на высший государственный пост в Соединённых Штатах Роберт Кеннеди — младший сообщил о том, что приостанавливает предвыборную кампанию. Соответствующее заявление он сделал в рамках обращения к своим сторонникам, которое транслировалось в социальной сети Х.
«Хочу дать всем понять, что я не прекращаю свою предвыборную кампанию, а лишь приостанавливаю. Моё имя останется в бюллетенях в большинстве штатов», — заявил политический деятель.
Также он рассказал о своей поддержке кандидата в американские президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа. Ещё Роберт Кеннеди — младший добавил, что поддерживает миллиардера, так как их позиции «по жизненно важным вопросам совпадают».
До этого Life.ru писал, что Роберт Кеннеди – младший, возможно, выйдет из гонки, чтобы поддержать республиканца Дональда Трампа. Зарубежные средства массовой информации сообщали, что он получил должность в его администрации.