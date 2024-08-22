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22 августа, 04:13

Кеннеди-младший может покинуть президентскую гонку ради работы с Трампом

NYT: Кеннеди-младший может сняться с президентской гонки ради Трампа

Роберт Кеннеди – младший. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Роберт Кеннеди – младший. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Роберт Кеннеди – младший, являющийся независимым кандидатом на президентских выборах в США, возможно, выйдет из гонки, чтобы поддержать республиканца Дональда Трампа, получив должность в его администрации, пишет New York Times, ссылаясь на соответствующие источники.

Финальное решение ещё не озвучено, но в пятницу, 23 августа, согласно данным его штаба, Кеннеди выступит с неким важным сообщением. Поддержка кандидата-республиканца со стороны Кеннеди-младшего, по данным издания, может стать ошеломляющим решением для потомка одной из самых известных династий демократических политиков в США.

Кеннеди — младшего не допустили до выборов в Нью-Йорке из-за жалоб сторонников Харрис, пишут СМИ
Кеннеди — младшего не допустили до выборов в Нью-Йорке из-за жалоб сторонников Харрис, пишут СМИ

Ранее Дональд Трамп заявил, что хотел бы взять в свою администрацию американского политика Роберта Кеннеди –младшего, участвующего в президентской гонке в качестве независимого кандидата. Экс-президент признался, что питает к самовыдвиженцу большую симпатию и уважение, а также считает его очень умным человеком.

Анатолий Симоненко
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