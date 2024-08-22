Кеннеди-младший может покинуть президентскую гонку ради работы с Трампом

Роберт Кеннеди – младший, являющийся независимым кандидатом на президентских выборах в США, возможно, выйдет из гонки, чтобы поддержать республиканца Дональда Трампа, получив должность в его администрации, пишет New York Times, ссылаясь на соответствующие источники.

Финальное решение ещё не озвучено, но в пятницу, 23 августа, согласно данным его штаба, Кеннеди выступит с неким важным сообщением. Поддержка кандидата-республиканца со стороны Кеннеди-младшего, по данным издания, может стать ошеломляющим решением для потомка одной из самых известных династий демократических политиков в США.