Кеннеди-младший может покинуть президентскую гонку ради работы с Трампом
NYT: Кеннеди-младший может сняться с президентской гонки ради Трампа
Роберт Кеннеди – младший. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Роберт Кеннеди – младший, являющийся независимым кандидатом на президентских выборах в США, возможно, выйдет из гонки, чтобы поддержать республиканца Дональда Трампа, получив должность в его администрации, пишет New York Times, ссылаясь на соответствующие источники.
Финальное решение ещё не озвучено, но в пятницу, 23 августа, согласно данным его штаба, Кеннеди выступит с неким важным сообщением. Поддержка кандидата-республиканца со стороны Кеннеди-младшего, по данным издания, может стать ошеломляющим решением для потомка одной из самых известных династий демократических политиков в США.
Ранее Дональд Трамп заявил, что хотел бы взять в свою администрацию американского политика Роберта Кеннеди –младшего, участвующего в президентской гонке в качестве независимого кандидата. Экс-президент признался, что питает к самовыдвиженцу большую симпатию и уважение, а также считает его очень умным человеком.