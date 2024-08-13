Кеннеди — младшего не допустили до выборов в Нью-Йорке из-за жалоб сторонников Харрис, пишут СМИ
NYP: Кеннеди — младшего не допустили до выборов в штате Нью-Йорк
Роберт Кеннеди-младший. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / In The Light Photography
В штате Нью-Йорк исключили из избирательного бюллетеня кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего. Суд решил, что самовыдвиженец указал неверный адрес проживания, сообщает газета New York Post. Жалобу на политика, указывает CNN, подали сторонники кандидатуры вице-президента Камалы Харрис из организации Clear Choice.
"Указание Кеннеди адреса Кротон-Лейк-Роуд, 84 [Катона, Нью-Йорк] в качестве своего "места жительства" было ложным заявлением, что требует признания петиции недействительной", — заявили в суде.
Суд считает, что адерс использовался для "регистрации избирателей и достижения собственных политических целей в штате". Причём Кеннеди — младший вписал его в документах во всех регионах США, а значит у него могут возникнуть новые проблемы с выдвижением. Сам политик называет решение "проявлением презрени к демократии" и уже обжаловал его.
Недавно в новом интервью кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал действующего главу государства Джо Байдена овощем и заключил, что Камала Харрис будет ещё хуже. В сентябре политики проведут три раунда теледебатов. Политологи считают, что Камала — не лучший вариант президента из-за высокой эмоциональности.