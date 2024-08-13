Кеннеди — младшего не допустили до выборов в Нью-Йорке из-за жалоб сторонников Харрис, пишут СМИ

В штате Нью-Йорк исключили из избирательного бюллетеня кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего. Суд решил, что самовыдвиженец указал неверный адрес проживания, сообщает газета New York Post. Жалобу на политика, указывает CNN, подали сторонники кандидатуры вице-президента Камалы Харрис из организации Clear Choice.

Суд считает, что адерс использовался для "регистрации избирателей и достижения собственных политических целей в штате". Причём Кеннеди — младший вписал его в документах во всех регионах США, а значит у него могут возникнуть новые проблемы с выдвижением. Сам политик называет решение "проявлением презрени к демократии" и уже обжаловал его.