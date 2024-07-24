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24 июля, 07:50

Кеннеди-младший предрёк США революцию

Кандидат в президенты Роберт Кеннеди – младший: В США начнётся революция

В США начнётся революция, от граждан зависит только выбор её направления. С таким заявлением выступил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший на своей странице в социальной сети X.

"В этой стране начнётся революция. Вопрос в том, будет ли она опираться на идеализм или на тёмные регрессивные силы. Выбор за нами", — написал он.

Кеннеди-младший призвал Демпартию США выбрать кандидата открытым способом
Кеннеди-младший призвал Демпартию США выбрать кандидата открытым способом

Недавно в американской Демократической партии возник внутренний раскол, причиной которого стала Камала Харрис, претендующая на пост президента США. Многие демократы в открытую выступают против её кандидатуры.

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ТАСС / АР / Jose Luis Magana

Николай Рюмин
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