Кеннеди-младший предрёк США революцию

В США начнётся революция, от граждан зависит только выбор её направления. С таким заявлением выступил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший на своей странице в социальной сети X.

"В этой стране начнётся революция. Вопрос в том, будет ли она опираться на идеализм или на тёмные регрессивные силы. Выбор за нами", — написал он.