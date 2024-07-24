Кеннеди-младший предрёк США революцию
Кандидат в президенты Роберт Кеннеди – младший: В США начнётся революция
В США начнётся революция, от граждан зависит только выбор её направления. С таким заявлением выступил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший на своей странице в социальной сети X.
"В этой стране начнётся революция. Вопрос в том, будет ли она опираться на идеализм или на тёмные регрессивные силы. Выбор за нами", — написал он.
Недавно в американской Демократической партии возник внутренний раскол, причиной которого стала Камала Харрис, претендующая на пост президента США. Многие демократы в открытую выступают против её кандидатуры.
ТАСС / АР / Jose Luis Magana