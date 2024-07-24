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24 июля, 05:03

Пушков увидел раскол в Демпартии США из-за Камалы Харрис

Камала Харрис. Обложка © X / Kamala Harris

Камала Харрис. Обложка © X / Kamala Harris

В американской Демократической партии наблюдается внутренний раскол, причиной которого стала Камала Харрис, претендующая на пост президента. Об этом в телеграм-канале написал сенатор Алексей Пушков.

"Началось: в стане демократов пошли трещины. В США уже пишут об отсеивании ключевых фигур в случае победы Камалы Харрис. Видимо, это те в "элите администрации", кто не воспринимал её всерьёз", — пояснил Пушков.

По его мнению, президент США хотел избежать "зерна раскола", тогда как Харрис вызывает неприятие у многих демократов. А это на руку бывшему президенту США Дональду Трампу, уверен сенатор.

Трамп уступил Харрис в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
Трамп уступил Харрис в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки

Напомним, что Харрис заняла место Джо Байдена в предвыборной гонке после заявления президента о снятии своей кандидатуры. Незадолго до схода с дистанции глава Белого дома сдал положительный тест на коронавирус.

Анатолий Симоненко
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