Пушков увидел раскол в Демпартии США из-за Камалы Харрис
Камала Харрис. Обложка © X / Kamala Harris
В американской Демократической партии наблюдается внутренний раскол, причиной которого стала Камала Харрис, претендующая на пост президента. Об этом в телеграм-канале написал сенатор Алексей Пушков.
"Началось: в стане демократов пошли трещины. В США уже пишут об отсеивании ключевых фигур в случае победы Камалы Харрис. Видимо, это те в "элите администрации", кто не воспринимал её всерьёз", — пояснил Пушков.
По его мнению, президент США хотел избежать "зерна раскола", тогда как Харрис вызывает неприятие у многих демократов. А это на руку бывшему президенту США Дональду Трампу, уверен сенатор.
Напомним, что Харрис заняла место Джо Байдена в предвыборной гонке после заявления президента о снятии своей кандидатуры. Незадолго до схода с дистанции глава Белого дома сдал положительный тест на коронавирус.