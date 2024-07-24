Пушков увидел раскол в Демпартии США из-за Камалы Харрис

В американской Демократической партии наблюдается внутренний раскол, причиной которого стала Камала Харрис, претендующая на пост президента. Об этом в телеграм-канале написал сенатор Алексей Пушков.

"Началось: в стане демократов пошли трещины. В США уже пишут об отсеивании ключевых фигур в случае победы Камалы Харрис. Видимо, это те в "элите администрации", кто не воспринимал её всерьёз", — пояснил Пушков.