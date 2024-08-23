Кеннеди — младший сегодня объявит о выходе из предвыборной гонки в пользу Трампа, пишут СМИ

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший подал документы на снятие с выборов в Аризоне, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя канцелярии губернатора штата Аарона Такера. Ожидается, что он официально обратится к согражданам и поддержит своего соперника-республиканца Дональда Трампа уже сегодня, 23 августа.

Причём Кеннеди — младший переступил порог подписей, необходимый для участия в выборах в штате. Так, за него выступили 118 тысяч человек при 42 тысячах необходимых.