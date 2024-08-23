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23 августа, 08:50

Кеннеди — младший сегодня объявит о выходе из предвыборной гонки в пользу Трампа, пишут СМИ

NYT: Кеннеди — младший отказался от участия в выборах президента США в Аризоне

Роберт Кеннеди — младший. Обложка © ТАСС / AP / Steve Marcus

Роберт Кеннеди — младший. Обложка © ТАСС / AP / Steve Marcus

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший подал документы на снятие с выборов в Аризоне, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя канцелярии губернатора штата Аарона Такера. Ожидается, что он официально обратится к согражданам и поддержит своего соперника-республиканца Дональда Трампа уже сегодня, 23 августа.

Причём Кеннеди — младший переступил порог подписей, необходимый для участия в выборах в штате. Так, за него выступили 118 тысяч человек при 42 тысячах необходимых.

Кеннеди — младшего не допустили до выборов в Нью-Йорке из-за жалоб сторонников Харрис, пишут СМИ
Кеннеди — младшего не допустили до выборов в Нью-Йорке из-за жалоб сторонников Харрис, пишут СМИ

Напомним, о возможном решении Роберта Кеннеди — младшего стало известно накануне. NYT утверждала, что, поддержав Дональда Трампа, он получит должность в его администрации.

Матвей Константинов
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