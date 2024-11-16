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16 ноября, 02:36

Глава Северной Дакоты займёт две важные должности в администрации Трампа

Трамп выдвинет губернатора Дугласа Бергама на пост министра внутренних дел США

Дуглас Бергам может стать министром внутренних дел США. Обложка © wikipedia

Дуглас Бергам может стать министром внутренних дел США. Обложка © wikipedia

Избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о назначении губернатора Северной Дакоты Дуга Бергама на две ключевые должности в своей будущей администрации. Чиновник будет предложен на пост министра внутренних дел Штатов и станет председателем нового Национального энергетического совета.

«Я рад объявить, что Дуг Бергам, губернатор Северной Дакоты, присоединится к моей администрации в качестве министра внутренних дел и председателя недавно сформированного и очень важного Национального энергетического совета», — сообщил политик.

Подчёркивается, что новый совет займётся координацией действий государственных учреждений по увеличению добычи всех видов энергии, с особым акцентом на традиционные источники.

В Кремле не стали оценивать кандидатуры в будущую администрацию Трампа
В Кремле не стали оценивать кандидатуры в будущую администрацию Трампа

Недавно Трамп назначил личных адвокатов на ключевые посты в Министерстве юстиции США. Отмечается, что Тодд Бланш станет заместителем генерального прокурора, а Эмил Боув будет главным помощником заместителя и временно исполнять обязанности заместителя генпрокурора.

Анатолий Цейко
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