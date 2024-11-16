Глава Северной Дакоты займёт две важные должности в администрации Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о назначении губернатора Северной Дакоты Дуга Бергама на две ключевые должности в своей будущей администрации. Чиновник будет предложен на пост министра внутренних дел Штатов и станет председателем нового Национального энергетического совета.

«Я рад объявить, что Дуг Бергам, губернатор Северной Дакоты, присоединится к моей администрации в качестве министра внутренних дел и председателя недавно сформированного и очень важного Национального энергетического совета», — сообщил политик.

Подчёркивается, что новый совет займётся координацией действий государственных учреждений по увеличению добычи всех видов энергии, с особым акцентом на традиционные источники.