В Кремле не стали оценивать кандидатуры в будущую администрацию Трампа
Песков заявил, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела США
Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США и не собирается этого делать и сейчас. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя назначения в будущую администрацию победившего на выборах президента США Дональда Трампа. В частности, речь идёт о решении назначить госсекретарём Марко Рубио.
«Мы не собираемся вмешиваться во внутриамериканские дела. У нас нет ни малейшего намерения этого делать. Мы, собственно, не делали и не делаем [этого]», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
А ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп выдвинул сенатора от штата Флорида Марко Рубио на пост главы Госдепартамента. Также политик решил, что руководителями нового ведомства по повышению эффективности Правительства США станут миллиардер Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами. А на должность директора Национальной разведки США выдвинута Талси Габбард. По словам Трампа, на протяжении более двух десятилетий женщина «боролась за США и свободы всех американцев».
Life.ru