В Кремле не стали оценивать кандидатуры в будущую администрацию Трампа

Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США и не собирается этого делать и сейчас. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя назначения в будущую администрацию победившего на выборах президента США Дональда Трампа. В частности, речь идёт о решении назначить госсекретарём Марко Рубио.