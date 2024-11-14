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14 ноября, 10:46

Ещё один ставленник Трампа обещал навязать «мир силой»

Кандидат в госсекретари Рубио поддержит планы Трампа навязывать «мир силой»

Марко Рубио. Фото © X / Marco Rubio

Марко Рубио. Фото © X / Marco Rubio

Сенатор Марко Рубио, которого избранный президент США Дональд Трамп хочет видеть в качестве госсекретаря в своей администрации, заявил, что намерен добиваться «мира силой», поставив во главу угла интересы Соединённых Штатов. Об этом он сообщил у себя в соцсети Х вслед за кандидатом в постпреды США при ООН Элис Стефаник.

«На посту государственного секретаря я буду работать каждый день, чтобы реализовать его внешнеполитическую программу. Под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир силой и всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего», — написал Рубио на своей странице.

Конгрессмен также направил в адрес Трампа слова благодарности за оказанное доверие и выразил надежду, что ему удастся «заручиться поддержкой коллег в Сенате США», который должен утвердить его в должности.

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Ранее Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря США. Он является сторонником переговоров по украинскому конфликту, а в апреле этого года даже голосовал против выделения Украине, Израилю и Тайваню пакета помощи. В Штатах, однако, считают, что его назначение сулит ужесточение политики страны в отношении Китая.

Владимир Озеров
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