Ещё один ставленник Трампа обещал навязать «мир силой»

Сенатор Марко Рубио, которого избранный президент США Дональд Трамп хочет видеть в качестве госсекретаря в своей администрации, заявил, что намерен добиваться «мира силой», поставив во главу угла интересы Соединённых Штатов. Об этом он сообщил у себя в соцсети Х вслед за кандидатом в постпреды США при ООН Элис Стефаник.

«На посту государственного секретаря я буду работать каждый день, чтобы реализовать его внешнеполитическую программу. Под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир силой и всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего», — написал Рубио на своей странице.