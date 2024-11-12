Назначение Марка Рубио главой Госдепа ужесточит отношения США и Китая
CNN: Назначение Рубио на пост госсекретаря ужесточит политику по отношению к КНР
Дональд Трамп (слева) и сенатор Марко Рубио. Фото © AP/TASS
Возможное назначение сенатора Марко Рубио от Флориды на пост госсекретаря в администрации избранного президента США Дональда Трампа может привести к ужесочению политики в отношении Китая. Об этом сообщает телеканал CNN.
По словам источника, для Китая назначение Рубио будет даже более негативным, чем повторное назначение бывшего госсекретаря Майка Помпео. CNN отмечает, что администрация Трампа намерена сосредоточиться на жестком подходе к Китаю.
Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщила, что окружение Трампа ожидает назначения Рубио на должность госсекретаря. Хотя Трамп еще может изменить свое решение, его кандидатура кажется ему приемлемой.
53-летний Марко Рубио является сенатором с 2011 года. По информации американских СМИ, Трамп рассматривал его как возможного вице-президента, но в итоге выбрал сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. В вопросе Украины Рубио выступает за ведение переговоров, считая, что это поможет разрешить конфликт. В апреле он оказался среди 15 республиканских сенаторов, проголосовавших против выделения военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95 миллиардов. Тем не менее, этот пакет законопроектов был одобрен обеими палатами Конгресса и подписан президентом США Джо Байденом
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин направил Дональду Трампу поздравительную телеграмму в честь его победы на выборах президента США. В ней китайский лидер выразил надежду на расширение сотрудничества Пекина и Вашингтона. Российский президент Владимир Путин так же поздравил Трампа со сцены «Валдая».