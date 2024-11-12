Назначение Марка Рубио главой Госдепа ужесточит отношения США и Китая

Возможное назначение сенатора Марко Рубио от Флориды на пост госсекретаря в администрации избранного президента США Дональда Трампа может привести к ужесочению политики в отношении Китая. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам источника, для Китая назначение Рубио будет даже более негативным, чем повторное назначение бывшего госсекретаря Майка Помпео. CNN отмечает, что администрация Трампа намерена сосредоточиться на жестком подходе к Китаю.

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщила, что окружение Трампа ожидает назначения Рубио на должность госсекретаря. Хотя Трамп еще может изменить свое решение, его кандидатура кажется ему приемлемой.