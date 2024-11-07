Си Цзиньпин в поздравлении Трампу выразил надежду на расширение сотрудничества США и Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин направил Дональду Трампу поздравительную телеграмму в связи с его победой на президентских выборах в США. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

В ней китайский лидер напомнил исторический факт, что Китай и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации. Стабильные, здоровые и устойчивые отношения двух держав соответствуют общим интересам обеих стран и ожиданиям международного сообщества, указал Си Цзиньпин.