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7 ноября, 04:15

Си Цзиньпин в поздравлении Трампу выразил надежду на расширение сотрудничества США и Китая

Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Дональду Трампу

Председатель КНР Си Цзиньпин направил Дональду Трампу поздравительную телеграмму в связи с его победой на президентских выборах в США. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

В ней китайский лидер напомнил исторический факт, что Китай и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации. Стабильные, здоровые и устойчивые отношения двух держав соответствуют общим интересам обеих стран и ожиданиям международного сообщества, указал Си Цзиньпин.

Пекин надеется, что обе стороны будут поддерживать принципы взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, а также укреплять диалог и общение, должным образом управлять разногласиями и расширять взаимовыгодное сотрудничество.

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Напомним, Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США. Республиканец уже заявил о своём триумфе. Камала Харрис выступила перед сторонниками и призвала Демократическую партию признать поражение на президентских выборах. Она также подтвердила, что созвонилась с Трампом и поздравила его с победой.

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kremlin.ru

Артём Гапоненко
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