Лидер Сальвадора первым поздравил Трампа с избранием 47-м президентом США

Президент Сальвадора Найиб Букеле первым обратился с поздравлениями к республиканцу Дональду Трампу, который одерживает победу на президентских выборах в США. Политик также опубликовал в соцсети Х совместное фото с возможным новым главой Белого дома.

Напомним, в США избирают президента. Сейчас большинство голосов выборщиков отдано Дональду Трампу. Букмекеры также считают, что следующим главой США станет именно он. Вероятность его победы оценивается в 71%. Сам Трамп держится уверенно, но говорит, что готов признать поражение, если соперница Камала Харрис выиграет честным путём. Сейчас у Трампа 277 голосов, у представительницы демократов — 226.