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6 ноября, 07:46

Лидер Сальвадора первым поздравил Трампа с избранием 47-м президентом США

Найиб Букеле и Дональд Трамп. Обложка © Х / nayibbukele

Найиб Букеле и Дональд Трамп. Обложка © Х / nayibbukele

Президент Сальвадора Найиб Букеле первым обратился с поздравлениями к республиканцу Дональду Трампу, который одерживает победу на президентских выборах в США. Политик также опубликовал в соцсети Х совместное фото с возможным новым главой Белого дома.

«Поздравляем избранного президента Соединённых Штатов Америки», — коротко написал Букеле.

Fox News объявил о победе Трампа на выборах президента США
Fox News объявил о победе Трампа на выборах президента США

Напомним, в США избирают президента. Сейчас большинство голосов выборщиков отдано Дональду Трампу. Букмекеры также считают, что следующим главой США станет именно он. Вероятность его победы оценивается в 71%. Сам Трамп держится уверенно, но говорит, что готов признать поражение, если соперница Камала Харрис выиграет честным путём. Сейчас у Трампа 277 голосов, у представительницы демократов — 226.

Татьяна Миссуми
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