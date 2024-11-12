Кандидат в госсекретари США поддержит план Трампа по стремительному завершению СВО

В материале упоминается, что ранее Рубио позволял себе достаточно жёсткие выскзаывания в адрес РФ, но, несмотря на это, он более вероятно примет сторону Трампа, который считает, что, надавив на Киев, удастся прийти к договорённостям с Москвой. Однако эксперты не берутся утверждать, пройдут ли всё-таки «по настоянию Трампа» переговоры.

53-летний Рубио входит в состав Сената с 2011 года. По сведениям американских СМИ, Трамп рассматривал его в качестве своего вице-президента, но в итоге остановился на сенаторе от штата Огайо Джеймсе Дэвиде Вэнсе. В вопросе Украины Рубио выступает за переговоры, что, по его мнению, позволит завершить конфликт. В апреле он в числе 15 сенаторов-республиканцев проголосовал против выделения Израилю, Украине и Тайваню военной помощи на сумму $95 млрд, но в итоге пакет законопроектов был одобрен обеими палатами Конгресса, и его подписал президент США Джо Байден.