Кандидат в госсекретари США поддержит план Трампа по стремительному завершению СВО
Рубио поддержит план Трампа по оказанию давления на Киев для начала переговоров
Сенатор от штата Флорида Марко Рубио, выдвигаемый на пост госсекретаря, готов поддержать план новоизбранного президента США Дональда Трампа по оказанию давления на Украину для завешрения конфликта. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).
В материале упоминается, что ранее Рубио позволял себе достаточно жёсткие выскзаывания в адрес РФ, но, несмотря на это, он более вероятно примет сторону Трампа, который считает, что, надавив на Киев, удастся прийти к договорённостям с Москвой. Однако эксперты не берутся утверждать, пройдут ли всё-таки «по настоянию Трампа» переговоры.
53-летний Рубио входит в состав Сената с 2011 года. По сведениям американских СМИ, Трамп рассматривал его в качестве своего вице-президента, но в итоге остановился на сенаторе от штата Огайо Джеймсе Дэвиде Вэнсе. В вопросе Украины Рубио выступает за переговоры, что, по его мнению, позволит завершить конфликт. В апреле он в числе 15 сенаторов-республиканцев проголосовал против выделения Израилю, Украине и Тайваню военной помощи на сумму $95 млрд, но в итоге пакет законопроектов был одобрен обеими палатами Конгресса, и его подписал президент США Джо Байден.
Ранее соратник Трампа Джей Ди Вэнс призвал Украину отказаться от некоторых территорий в обмен на мир. СМИ уверены, будущий вице-президент занимает ещё более враждебную позицию по вопросу поддержки Киева в данном конфликте, чем сам Дональд Трамп. Он также упоминал, что ни НАТО, ни США не должны иметь личных интересов на Украине, поскольку её конфликт не представляет угрозы для Штатов и альянса.
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