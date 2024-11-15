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15 ноября, 02:23

Трамп назначил личных адвокатов на ключевые посты в Министерстве юстиции США

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении двух своих адвокатов на высокие посты в Министерстве юстиции, заявив о намерении реформировать ведомство. В опубликованном заявлении политик подчеркнул, что Тодд Бланш станет заместителем генерального прокурора, а Эмил Боув будет главным помощником заместителя и временно исполнять обязанности заместителя генпрокурора.

Трамп отметил, что Бланш, являющийся его адвокатом по делам в Нью-Йорке, в том числе представляющим интересы по резонансному делу с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, обладает необходимыми качествами для восстановления доверия к системе правосудия. Бланшу предстоит занять одну из ключевых ролей в Министерстве юстиции, которое, по словам Трампа, «должно быть реформировано».

Назначение Боува, как указал Трамп, также направлено на усиление профессионализма в Минюсте. Боув, тесно работавший с будущим президентом, будет курировать ряд задач на уровне заместителя генерального прокурора. Ранее Трамп уже сделал выбор в пользу конгрессмена Мэтта Гетца на пост генерального прокурора, что, как сообщали источники NBC News, вызвало неоднозначную реакцию среди сотрудников Минюста. Некоторые посчитали это назначение спорным, предполагая, что оно может привести к изменению устоявшейся структуры ведомства.

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Ранее Life.ru сообщил, что Трамп решил выдвинуть Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб. В посте в соцсети Truth Social политик отметил, что Кеннеди сыграет ключевую роль в реформировании системы здравоохранения в стране, которая, по его словам, «долгие годы находилась под влиянием индустриальных корпораций и фармацевтических компаний».

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Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Тимур Хингеев
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