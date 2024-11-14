Эксперты ЭИСИ обсудили, чего не стоит ждать от президентства Трампа В ходе круглого стола «Спекуляции на ожиданиях: чего точно не ждать от победы Трампа?»Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) политологи обсудили, изменится ли риторика Соединенных Штатов в отношении России. 14 ноября, 13:49 Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Candelori

Трамп предвыборными обещаниями породил в СМИ и других медиа волну спекуляций на ожиданиях от своего будущего президентства, начал дискуссию модератор круглого стола, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

«Эти публикации, конечно же, инспирированы как американскими политическими элитами, так и международными — всеми, кто в избрании Трампа увидел нарушение собственных интересов. Весь международный политический класс был настроен на поражение Трампа, и многие работали на это явно или косвенно. Внутри этих спекуляций звучат разные доводы, связанные с потенциальной политикой Трампа в отношении России, конфликта на востоке Украины и в целом международной повестки», – подчеркнул Фирдус Алиев.

Опыт первого президентского срока Трампа говорит о том, что и сегодняшние его обещания по поводу России могут быть не исполнены, отметил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.Эксперт напомнил, что в 2016 году Трампа обвиняли в том, что он ставленник Москвы и победил, благодаря вмешательству Москвы. Тогда Трамп стал обелять себя и показывать всему миру и непосредственно самим американцам, что он не российский кандидат, более того, — антироссийский.

«Сейчас на него вновь пытались повесить "пророссийскость", но это не сработало. Трамп в глазах избирателей представляется, прежде всего, как американский патриот. После инаугурации Дональда Трампа не следует ждать резкого улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Напомню, в первый срок Трампа было введено порядка 30 пакетов санкций в отношении России. В дальнейшем Трамп поддерживал высылку российских дипломатов, а также значительно расширил меры военной помощи Украине», — сказал Олег Матвейчев.

Трамп – лишь верхушка айсберга политической системы США и зависим от американских политических элит, подчеркнул доцент Финуниверситета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин. Президент США не может принимать самостоятельные решения вопреки воле остального политического истеблишмента.

«Обратите внимание, кто является его спонсорами: комитет политических действий "Boeing" перевёл республиканцам в 2024 году 1,7 млн долларов. Ровно такая же ситуация у "Northrop Grumman" — эта корпорация дала республиканцам и демократам одинаковую сумму. Получается, что спонсоры, которые заинтересованы в ведении военных действий, в укреплении гегемонии США, одинаковые что у демократов, что у республиканцев. Не надо думать, что эти спонсоры позволят Трампу действовать только так, как он сам хочет», — сказал Павел Данилин.

Трамп до 20 января не является президентом, его заявления – лишь часть послевыборной повестки, считает политолог Николай Миронов. Впереди у Трампа так называемые 76 «опасных дней» (от дня подведения итогов выборов до инаугурации), за которые должен пройти еще ряд формальных процедур, а стороны при этом активно обмениваются судебными исками и взаимными обвинениями.

«Трамп все-таки проблемная фигура для американского истеблишмента. На нем много уголовных дел, ещё такой гротескный факт, что Камала Харрис должна будет утвердить результаты выборов, а она его основной конкурент. На всех этих тематиках можно спекулировать, на Трампа можно давить. Известны случаи в истории Америки, когда принималось огромное количество указов чуть ли не в последние дни перед назначением, чтобы как-то испортить жизнь будущей команде. Поэтому относиться к заявлениям Трампа вплоть до вступления в должность необходимо с осторожностью», – подчеркнул Николай Миронов.

Украина не будет приоритетным направлением политики Трампа, отметил политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Борис Межуев. По его мнению, Штаты также не смогут принудить Украину к миру, поскольку это противоречит обоюдным интересам тех, кто получает выгоду от конфликта.

«Трамп — это не отказ от гегемонии. Возможно, это даже ещё более серьёзное укрепление американского гегемонизма на ключевых направлениях. В отличие от предыдущих лет он значительно укрепил свою власть и контролирует Республиканскую партию, что позволяет ему принимать жесткие решения. Это представляет собой серьезный минус для стран, стремящихся к многополярности и противостоящих американской гегемонии. Думаю, главным противником Трампа будет даже не Россия и не Китай. Говорят, что главным его противником будет БРИКС», — заключил Борис Межуев.

Член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповаловотметил, что вновь избранный президент США не является независимой фигурой и, несмотря на кажущуюся анти-элитарную риторику, Трамп — вполне системный игрок.

«Мы должны помнить о лозунге Трампа: "Америка превыше всего". Лозунг исключительности, поэтому нужно относиться к риторике Трампа с предельной осторожностью. Россия открыта к диалогу с любым американским лидером, с любым лидером в мире. В своей валдайской речи Владимир Путин с высокой степенью уважения отнёсся ко всем шести президентам, с которыми он имел дело, начиная с Клинтона. Это важно, потому что это отличает нашу политическую культуру от культуры западной. Особенно хотелось бы отметить то, что наш Президент назвал Трампа мужественным человеком. Это действительно отражает человеческое отношение Владимира Путина к Дональду Трампу», – подытожил Владимир Шаповалов.

Как резюмировал выступления экспертов модератор круглого стола Фирдус Алиев, говорить о реальных изменениях в отношениях между Россией и США преждевременно. Американский президент является фигурой, зависимой от внутренних элит и от мнения тех, кто способствовал его приходу во власть. Волна спекуляций в СМИ и социальных сетях носит истерический характер и может подталкивать общество и политиков к необдуманным действиям. Ко многим таким заявлениям необходимо относиться скептически.

Авторы Алексей Берковиц