Будущий президент США Дональд Трамп тепло высказывается о российском лидере Владимире Путине, так как хочет заключить с ним сделку по Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера.

«По словам Волкера, тёплые слова избранного президента [США Дональда Трампа] адрес Путина скрывали более меркантильную тактику ведения переговоров с мировыми лидерами», — указано в статье.

Экс-спецпредставитель США напомнил, что ранее Трамп, когда был хозяином Белого дома, тоже поддерживал дружеские отношения с Путиным. По словам Волкера, в эти моменты он всё равно принимал решения, которые были направлены против России. В частности, он снял запрет на поставку вооружения Незалежной до начала боевых действий.