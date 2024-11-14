«Меркантильная тактика»: В США раскрыли, почему Трамп с теплотой говорит о Путине
Волкер: Трамп тепло высказывается о Путине, чтобы заключить сделку по Украине
Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM, © Life.ru.
Будущий президент США Дональд Трамп тепло высказывается о российском лидере Владимире Путине, так как хочет заключить с ним сделку по Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера.
«По словам Волкера, тёплые слова избранного президента [США Дональда Трампа] адрес Путина скрывали более меркантильную тактику ведения переговоров с мировыми лидерами», — указано в статье.
Экс-спецпредставитель США напомнил, что ранее Трамп, когда был хозяином Белого дома, тоже поддерживал дружеские отношения с Путиным. По словам Волкера, в эти моменты он всё равно принимал решения, которые были направлены против России. В частности, он снял запрет на поставку вооружения Незалежной до начала боевых действий.
А ранее Life.ru писал, что Россия готова к контактам с США при Дональде Трампе. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва будет судить по конкретным действиям Вашингтона вместо «гаданий».