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14 ноября, 05:37

Лавров заявил, что Россия будет судить о Трампе по конкретным делам вместо «гаданий»

Лавров заявил, что Россия готова к контактам с США при Трампе

Россия готова начать диалог с США при администрации Дональда Трампа, мяч на американской стороне. Об этом в беседе с журналистом Мариной Ким для проекта «Новый мир» сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Президент [РФ Владимир] Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сказал, что он всегда готов к общению. Не мы его прерывали — мяч на той стороне», — заявил министр.

Он добавил, что Москва не питает каких-либо надежд относительно нового состава Белого дома, а будет оценивать их конкретные действия.

«Ожиданий и гаданий не будет. Будем судить по конкретным делам», — сказал Лавров.

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Ранее Сергей Лавров заявил, что приход Дональда Трампа к власти едва ли изменит отношение Соединённых Штатов к Украине. По мнению российского министра, Вашингтон будет так же стремиться держать под своим контролем всё, что происходит на уровне НАТО или около него.

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Владимир Озеров
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