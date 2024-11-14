Лавров заявил, что Россия будет судить о Трампе по конкретным делам вместо «гаданий»
Лавров заявил, что Россия готова к контактам с США при Трампе
Россия готова начать диалог с США при администрации Дональда Трампа, мяч на американской стороне. Об этом в беседе с журналистом Мариной Ким для проекта «Новый мир» сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Президент [РФ Владимир] Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сказал, что он всегда готов к общению. Не мы его прерывали — мяч на той стороне», — заявил министр.
Он добавил, что Москва не питает каких-либо надежд относительно нового состава Белого дома, а будет оценивать их конкретные действия.
«Ожиданий и гаданий не будет. Будем судить по конкретным делам», — сказал Лавров.
Ранее Сергей Лавров заявил, что приход Дональда Трампа к власти едва ли изменит отношение Соединённых Штатов к Украине. По мнению российского министра, Вашингтон будет так же стремиться держать под своим контролем всё, что происходит на уровне НАТО или около него.
Life.ru