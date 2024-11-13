Лавров: Приход Трампа не изменит отношение США к ситуации на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью Марине Ким, что победа Дональда Трампа на выборах президента США не повлияет на восприятие украинского кризиса, поскольку Вашингтон стремится сохранить контроль над ситуацией. Это интервью было представлено в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия-1».
«Отношение принципиальное Вашингтона к украинским делам, да и к европейским не изменится в том смысле, что Вашингтон будет всегда стремиться держать под своим контролем всё, что происходит на околонатовском и в самом натовском пространстве», — сказал Лавров.
Он также отметил, что Евросоюз в военно-политическом плане теперь стал эквивалентом НАТО. Лавров добавил, что методы осуществления контроля могут быть разными и он не берётся предсказывать, как именно это будет осуществляться в новых условиях. Однако он уверен, что намерение контролировать эти процессы у Соединённых Штатов останется.
Напомним, Трамп после победы на выборах заявил, что уладит все проблемы с Украиной. Он также утверждал, что может решить проблему за один день, но в России считают, что такая задача слишком сложна. Также американский политик критиковал действия США в отношении конфликта и называл президента Зеленского «торгашом», который всегда бежит в США за деньгами.
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