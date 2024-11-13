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Регион
13 ноября, 17:25

Лавров: Приход Трампа не изменит отношение США к ситуации на Украине 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью Марине Ким, что победа Дональда Трампа на выборах президента США не повлияет на восприятие украинского кризиса, поскольку Вашингтон стремится сохранить контроль над ситуацией. Это интервью было представлено в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия-1».

«Отношение принципиальное Вашингтона к украинским делам, да и к европейским не изменится в том смысле, что Вашингтон будет всегда стремиться держать под своим контролем всё, что происходит на околонатовском и в самом натовском пространстве», — сказал Лавров.

Он также отметил, что Евросоюз в военно-политическом плане теперь стал эквивалентом НАТО. Лавров добавил, что методы осуществления контроля могут быть разными и он не берётся предсказывать, как именно это будет осуществляться в новых условиях. Однако он уверен, что намерение контролировать эти процессы у Соединённых Штатов останется.

Трамп хочет назначить спецпосланника для переговоров по Украине, но не намерен ему платить
Трамп хочет назначить спецпосланника для переговоров по Украине, но не намерен ему платить

Напомним, Трамп после победы на выборах заявил, что уладит все проблемы с Украиной. Он также утверждал, что может решить проблему за один день, но в России считают, что такая задача слишком сложна. Также американский политик критиковал действия США в отношении конфликта и называл президента Зеленского «торгашом», который всегда бежит в США за деньгами.

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Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Александра Мышляева
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