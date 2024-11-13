Лавров: Приход Трампа не изменит отношение США к ситуации на Украине 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью Марине Ким, что победа Дональда Трампа на выборах президента США не повлияет на восприятие украинского кризиса, поскольку Вашингтон стремится сохранить контроль над ситуацией. Это интервью было представлено в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия-1».

«Отношение принципиальное Вашингтона к украинским делам, да и к европейским не изменится в том смысле, что Вашингтон будет всегда стремиться держать под своим контролем всё, что происходит на околонатовском и в самом натовском пространстве», — сказал Лавров.