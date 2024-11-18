В команде Трампа разразился скандал между «раздрадающим» Маском и «москвичом» Эпштейном

Американский предприниматель Илон Маск и советник победившего на выборах президента США Дональда Трампа по юридическим вопросам Борис Эпштейн затеяли борьбу за влияние в новой администрации, что привело к серьёзному скандалу. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Как сообщает портал, Маск и Эпштейн пытаются продвинуть собственных ставленников на высокие посты в будущей администрации, что и послужило причиной конфликта. К слову, источник Axios называет его «масштабным скандалом». По его данным, Маск также обвиняет оппонента в сливе информации о команде Трампа.

При этом сторонники выигравшего выборы республиканца поделились на два лагеря. Одним удалось навести мосты с Маском, а другие очень раздражены его постоянным присутствием.