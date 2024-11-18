В команде Трампа разразился скандал между «раздрадающим» Маском и «москвичом» Эпштейном
Axios: У Маска и Эпштейна произошёл конфликт из-за ставленников в команду Трампа
Американский предприниматель Илон Маск и советник победившего на выборах президента США Дональда Трампа по юридическим вопросам Борис Эпштейн затеяли борьбу за влияние в новой администрации, что привело к серьёзному скандалу. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
Как сообщает портал, Маск и Эпштейн пытаются продвинуть собственных ставленников на высокие посты в будущей администрации, что и послужило причиной конфликта. К слову, источник Axios называет его «масштабным скандалом». По его данным, Маск также обвиняет оппонента в сливе информации о команде Трампа.
При этом сторонники выигравшего выборы республиканца поделились на два лагеря. Одним удалось навести мосты с Маском, а другие очень раздражены его постоянным присутствием.
Ранее Life.ru рассказывал, что Борис Эпштейн может стать посланником Дональда Трампа для урегулирования конфликта на Украине. Сообщается, что он сам вызвался на эту роль.
ТАСС / AP, AP