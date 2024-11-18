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18 ноября, 16:25

В команде Трампа разразился скандал между «раздрадающим» Маском и «москвичом» Эпштейном

Axios: У Маска и Эпштейна произошёл конфликт из-за ставленников в команду Трампа

Американский предприниматель Илон Маск и советник победившего на выборах президента США Дональда Трампа по юридическим вопросам Борис Эпштейн затеяли борьбу за влияние в новой администрации, что привело к серьёзному скандалу. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Как сообщает портал, Маск и Эпштейн пытаются продвинуть собственных ставленников на высокие посты в будущей администрации, что и послужило причиной конфликта. К слову, источник Axios называет его «масштабным скандалом». По его данным, Маск также обвиняет оппонента в сливе информации о команде Трампа.

При этом сторонники выигравшего выборы республиканца поделились на два лагеря. Одним удалось навести мосты с Маском, а другие очень раздражены его постоянным присутствием.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Борис Эпштейн может стать посланником Дональда Трампа для урегулирования конфликта на Украине. Сообщается, что он сам вызвался на эту роль.

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ТАСС / AP, AP

Юрий Лысенко
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