Посланником Трампа по Украине может стать уроженец Москвы

Юрист Борис Эпштейн может стать посланником избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Эпштейн сам попросил об этом назначении. В 2016 году он работал старшим советником на предвыборной компании Трампа, затем трудился в Белом доме и входил в команду юристов республиканца. Родился Эпштейн в Москве в 1982 году, в 1993-м переехал в США.

Перед недавней встречей Трампа с действующим президентом США Джо Байденом Эпштейн попросил назначить его спецпредставителем по Украине. Это произошло прямо в самолёте и несколько человек были шокированы такой идеей. Сам Трамп воспринял её спокойно, однако не дал никакого ответа, хоть и слушал с интересом. Эпштейн отметил, что у него есть родственники в России и на Украине, поэтому он мог бы быть полезен. При этом юрист не хочет входить в правительство Трампа, а желает занять должность советника.

Как отмечает NYT, Эпштейн за последнее время стал одной из самых влиятельных фигур в штабе Трампа, даже несмотря на то, что не имел официальной должности во время предвыборной кампании. В частности, юристу поручено заниматься сбором данных о кандидатах в администрацию Трампа. Таким образом он может влиять на их подбор. Эпштейн уже собрал команду Министерства юстиции и предложил избранному президенту Уильяма Макгинли в качестве советника.