Новым пресс-секретарём Белого дома станет эффектная блондинка
Трамп назначил 27-летнюю Кэролайн Ливитт пресс-секретарём Белого дома
Кэролайн Ливитт стала пресс-секретарём Дональда Трампа. Обложка © Telegram / KarolineLeavitt
Избранный американский лидер определился с кандидатурой пресс-секретаря Белого дома. Ей стала 27-летняя республиканка Кэролайн Ливитт, которая ранее занимала аналогичную должность в его предвыборном штабе. Об этом говорится в заявлении переходной команды республиканца.
Таким образом, Ливитт станет самым молодым официальным представителем Белого дома. Она побьёт рекорд Рона Зиглера, который занял эту должность в возрасте 29 лет при президенте Ричарде Никсоне.
Ранее в Сети завирусилось заявление Трампа, который якобы назначил журналиста Такера Карлсона пресс-секретарём Белого дома. В конечном итоге документ оказался фейковым. Также была версия, что пресс-секретарём Трампа станет 28-летняя модель Элизабет Пипко. Её родители эмигрировали из СССР, а сама она является внучкой Марка Клионского — художника из ленинградской школы соцреализма, который в 1974 году переехал в США. Когда-то девушка сверкала на обложках журналов. Её горячие снимки можно было увидеть в изданиях Maxim, Harper's Bazaar, Grazia, DT и Esquire.