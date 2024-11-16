Новым пресс-секретарём Белого дома станет эффектная блондинка

Избранный американский лидер определился с кандидатурой пресс-секретаря Белого дома. Ей стала 27-летняя республиканка Кэролайн Ливитт, которая ранее занимала аналогичную должность в его предвыборном штабе. Об этом говорится в заявлении переходной команды республиканца.