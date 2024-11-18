Искусственный интеллект рассорил Илона Маска с двумя прошлыми бизнес-партнёрами

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и руководитель IT-компании DeepMind, британец Демис Хассабис, который получил Нобелевскую премию по химии в 2024 году, когда-то были близкими союзниками, но теперь стали непримиримыми соперниками в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает газета The Times, ссылаясь на электронные письма, опубликованные в рамках судебного разбирательства.

Как указывает издание, их объединяла общая цель — разработка ИИ на благо человечества. Хассабис стал соучредителем лаборатории DeepMind в Лондоне в 2010 году с задачей создания сверхинтеллекта. Маск вложил $5 миллионов в этот проект после визита Хассабиса в штаб-квартиру SpaceX в 2012 году. Однако их отношения ухудшились, когда Хассабис решил продать DeepMind корпорации Google в 2014 году за $500 миллионов, отклонив предложение Маска. После продажи Хассабис пытался убедить Маска присоединиться к этическому совету DeepMind, но безуспешно — Маск назвал этот совет фиктивным. Разногласия подтолкнули Маска к созданию собственного альтернативного OpenAI совместно с Сэмом Альтманом, с которым они позже тоже поссорились.

Недавно опубликованные электронные письма показывают, насколько Маск был обеспокоен DeepMind и тем, что Google может разработать общий искусственный интеллект (AGI), который превзойдет человеческие когнитивные способности. В прошлом он высказывал мнение, что остановить развитие ИИ невозможно, и если это произойдет, то было бы лучше, если бы это сделал кто угодно, но не Google.