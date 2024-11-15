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15 ноября, 09:16

Более человеческие: ChatGPT превзошёл Шекспира и Байрона в сочинении стихов

SR: Читатели предпочли стихи поэтов, написанные нейросетью ChatGPT

Нейросеть ChatGPT превзошла известных поэтов в способности сочинять стихотворения, которые нравятся читателям. Причём люди считают литературные произведения от искусственного интеллекта (ИИ) более качественными. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.

Учёные под руководством Брайана Портера из Питтсбургского университета провели исследование и выяснили, насколько большие языковые модели способны соревноваться с человеком в написании стихов. В эксперименте приняли участие 1634 человека. Каждому из них показывали десять стихотворений, причём пять из них были написаны известными поэтами — Уильямом Шекспиром, Лордом Байроном, Эмили Дикинсон. А другие пять произведений написал ChatGPT 3.5 в стиле указанных авторов.

«Участники чаще считали, что сгенерированные ИИ написаны людьми. Пять стихов с самыми низкими «человеческими» баллами в действительности были написаны людьми. А четыре из пяти стихов с наивысшими «человеческими» баллами были сгенерированы ИИ», — пояснили авторы материала.

Исследователи провели второй эксперимент. Участникам показывали разные стихотворения и спрашивали, какие им нравятся больше исходя из 14 параметров. Оказалось, что люди предпочли произведения, сгенерированные ИИ. По словам учёных, это связано с тем, что стихи от нейросети легче воспринимаются и интерпретируются, поэтому являются более человеческими. Авторы исследования отметили, что ИИ стремительно развивается. Раньше поэзия была одной из немногих областей, где модели генеративного ИИ не достигали уровня неразличимости от человека.

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А ранее Life.ru писал, что творчество человека обладает уникальными преимуществами, несмотря на активное развитие ИИ. Нейросеть способна генерировать картины, музыку и литературу с впечатляющей скоростью. Однако, по словам экспертов, творчество коренится в человеческих эмоциях и опыте, а их невозможно полностью воспроизвести с помощью ИИ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso

Дарья Нарыкова
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