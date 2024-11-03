Партнёр, а не замена: Life.ru узнал, как нейросети будут менять мир искусства
Директор CAP Kuwait Варданян: Творчество людей обладает преимуществами перед ИИ
Девушка пишет картину. Обложка © freepik / prostooleh
В условиях стремительного развития нейросетей начинающим художникам, писателям и режиссёрам стоит задуматься, смогут ли они конкурировать с искусственным интеллектом. Директор музея современного искусства Contemporary Art Platform в Кувейте Офелия Варданян в беседе с Life.ru отметила, что хотя ИИ делает значительные шаги в создании произведений искусства, человеческое творчество всё же обладает уникальными преимуществами.
ИИ действительно меняет правила игры в искусстве: он способен генерировать картины, музыку и литературу с впечатляющей скоростью. Тем не менее, Варданян подчеркнула, что творчество коренится в человеческих эмоциях и опыте, которые невозможно полностью воспроизвести с помощью ИИ. Искусственный интеллект может помочь лишь в технических аспектах, однако ему не хватает способности передавать глубину человеческого опыта и эмоциональную связь.
Хотелось бы, чтобы человеческое творчество с его глубиной эмоций, воображением и культурным контекстом продолжало процветать на фоне достижений ИИ. Искусство по своей сути — это человечность, отражающая наши индивидуальные и коллективные истории, и я надеюсь, что художники будут использовать ИИ как инструмент для усиления своего видения, а не замену.
Директор музея заключила, что суть человеческого творчества останется в центре цели искусства. ИИ же может стать вдохновляющим партнёром, расширяя технические возможности человека.
Профессионалы, обладающие глубокими знаниями и опытом, могут использовать ИИ как эффективный инструмент. Они способны отличить качественные результаты, предоставляемые нейросетью, от менее удачных, внося необходимые правки в контент.