Партнёр, а не замена: Life.ru узнал, как нейросети будут менять мир искусства

В условиях стремительного развития нейросетей начинающим художникам, писателям и режиссёрам стоит задуматься, смогут ли они конкурировать с искусственным интеллектом. Директор музея современного искусства Contemporary Art Platform в Кувейте Офелия Варданян в беседе с Life.ru отметила, что хотя ИИ делает значительные шаги в создании произведений искусства, человеческое творчество всё же обладает уникальными преимуществами.

ИИ действительно меняет правила игры в искусстве: он способен генерировать картины, музыку и литературу с впечатляющей скоростью. Тем не менее, Варданян подчеркнула, что творчество коренится в человеческих эмоциях и опыте, которые невозможно полностью воспроизвести с помощью ИИ. Искусственный интеллект может помочь лишь в технических аспектах, однако ему не хватает способности передавать глубину человеческого опыта и эмоциональную связь.