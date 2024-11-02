Эксперт назвал время, когда нейросети вытеснят людей

В последние годы искусственный интеллект (ИИ) становится всё более распространённым в различных сферах, вызывая как восхищение, так и опасения. Маркетолог Антон Хоменок в интервью РИА «ФедералПресс» рассказал, насколько близок момент, когда ИИ сможет заменить человека.

Эксперт утверждает, что профессионалы, обладающие глубокими знаниями и опытом, могут использовать ИИ как эффективный инструмент. Они способны отличить качественные результаты, предоставляемые нейросетью, от менее удачных, внося необходимые правки в контент.

Однако неопытные специалисты рискуют принять недостаточно качественные материалы, созданные ИИ, за готовую продукцию. Хоменок подчеркнул, что такие специалисты не всегда могут распознать разницу между качественным и посредственным контентом, что может привести к проблемам с заказчиками.

Маркетолог также отметил, что бесплатные версии ИИ зачастую используют стандартные алгоритмы, что делает их работу легко узнаваемой. Клиенты могут не оценить результат, если поймут, что он создан с помощью ИИ.

Несмотря на то, что ИИ открывает новые возможности и значительно упрощает многие процессы, Хоменюк уточнил, что машины не способны к оригинальным идеям. ИИ обучается на основе существующих данных и может лишь немного улучшить уже имеющиеся.