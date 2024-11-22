Некоторые чиновники из США и Европы предложили идею о возможном возвращении ядерного оружия Украине со стороны Вашингтона, сообщает газета New York Times . Издание отмечает, что американские и европейские официальные лица рассматривают варианты сдерживания как потенциальную гарантию безопасности для Украины. Это может включать размещение запасов конвенционного оружия на территории страны.

«Некоторые должностные лица даже обсуждали возможность возвращения ядерного оружия, которое было изъято у Украины после распада Советского Союза, президентом США Джо Байденом» , — говорится в статье. Однако, как подчеркивает газета, такой шаг будет сложным и приведет к серьёзным последствиям.

Президент России Владимир Путин заявил, что в современном мире несложно создать ядерное оружие, но неясно, сможет ли это сделать Украина. Он также охарактеризовал сообщения о возможном появлении ядерного оружия у Украины как провокацию. Путин подчеркнул, что любое стремление Украины к созданию ядерного оружия встретит адекватный ответ, и Россия не допустит его появления на украинской территории ни при каких обстоятельствах. Кроме того, он заверил, что Россия будет следить за любыми попытками западных стран передать Украине ядерное оружие.