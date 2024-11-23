Хоть по Киеву: Хвалёное американское ПВО не поможет Украине сбить «Орешник»
Эксперт Поликарпов: Patriot не сможет перехватить ракету «Орешник»
ВС РФ могли бы вывести из строя ряд военных объектов, базирующихся в Киеве, ударив по ним ракетой «Орешник» со взрывающимися боеголовками. Причём даже обычные боеголовки невозможно перехватить — американская система Patriot не справится с этой задачей, уверен военный эксперт Михаил Поликарпов.
«Гипотетически, если наносить удары по Киеву даже обычными боеголовками, их не перехватят. То есть, судя по всему, никакие Patriot такую ракету над Киевом перехватить бы не смогли», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По его словам, удар по Днепропетровску стал демонстрацией возможностей ракеты «Орешник». Эксперт не исключил, что боеголовки были пустыми, а повреждение объекта стало возможным из-за большой скорости тарана. Затем последовала в детонация хранившихся там взрывчатых веществ.
Напомним, 21 ноября Армия России применила новейшую ракету «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории РФ дальнобойными ракетами западного производства. Владимир Путин подтвердил использование оружия. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о страхе Владимира Зеленского из-за ответа России. А канцлер Германии Олаф Шольц с тревогой высказался о русском «Орешнике». К слову, отечественное оружие стало главной темой переговоров Джо Байдена и Эммануэля Макрона.
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