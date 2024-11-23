Хоть по Киеву: Хвалёное американское ПВО не поможет Украине сбить «Орешник»

ВС РФ могли бы вывести из строя ряд военных объектов, базирующихся в Киеве, ударив по ним ракетой «Орешник» со взрывающимися боеголовками. Причём даже обычные боеголовки невозможно перехватить — американская система Patriot не справится с этой задачей, уверен военный эксперт Михаил Поликарпов.

«Гипотетически, если наносить удары по Киеву даже обычными боеголовками, их не перехватят. То есть, судя по всему, никакие Patriot такую ракету над Киевом перехватить бы не смогли», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».