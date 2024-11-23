Российская ракета «Орешник» стала главной темой переговоров Байдена и Макрона
Байден и Макрон поговорили об Украине после испытания ракеты «Орешник»
Джо Байден и Эмманюэль Макрон. Обложка © Коллаж Life.ru / shutterstock / FOTODOM / Drop of Light, Frederic Legrand - COMEO
Ныне действующий президент США Джо Байден и французский лидер Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор 22 ноября, в ходе которого обсудили текущие события на Украине, а также ситуацию в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
В центре обсуждения находились последствия испытания российской ракеты «Орешник», а также последние изменения на фронте на Украине. Лидеры также затронули и вопросы безопасности на Ближнем Востоке.
Ранее глава МИД Украины подтвердил информацию о проведении экстренного заседания Незалежной и НАТО 26 ноября. Темой обсуждения станет удар новейшей российской ракетой «Орешник» по объекту ОПК в Днепропетровске.