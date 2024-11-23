Российская ракета «Орешник» стала главной темой переговоров Байдена и Макрона

Ныне действующий президент США Джо Байден и французский лидер Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор 22 ноября, в ходе которого обсудили текущие события на Украине, а также ситуацию в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В центре обсуждения находились последствия испытания российской ракеты «Орешник», а также последние изменения на фронте на Украине. Лидеры также затронули и вопросы безопасности на Ближнем Востоке.