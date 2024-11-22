Глава киевского режима Владимир Зеленский и его свита многократно предлагали Украину в качестве полигона для военных испытаний, напомнила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Поэтому, сетовать на применение новейшей российской системы «Орешник» на территории Незалежной, не стоит, заявила дипломат.