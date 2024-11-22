«Накаркали»: Захарова напомнила, как Зеленский предлагал Украину в качестве полигона
Захарова: Киев «накаркал» тестирование «Орешника», предлагая Украину как полигон
Глава киевского режима Владимир Зеленский и его свита многократно предлагали Украину в качестве полигона для военных испытаний, напомнила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Поэтому, сетовать на применение новейшей российской системы «Орешник» на территории Незалежной, не стоит, заявила дипломат.
«Помню, как Зеленский, Резников и другие представители киевского режима регулярно предлагали Украину в качестве полигона тестирования новых видов вооружений — накаркали», — написала Захарова в телеграм-канале.
Накануне, 21 ноября Путин сделал заявление о ходе СВО и успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Снаряд был использован в безъядерной гиперзвуковой комплектации. Также Путин анонсировал создание линейки ракет средней и меньшей дальности.
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