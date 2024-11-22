Командующий РВСН Каракаев: «Орешник» может поражать цели по всей Европе
Российская ракетная система средней дальности «Орешник» обладает характеристиками, которые позволяют ей поражать цели на всей территории Европы. Об этом командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту России Владимиру Путину.
«Данным ракетным комплексом с гиперзвуковыми блоками возможно поражать любые цели — от одиночных до площадных, а также высокозащищённых — с высокой эффективностью. Исходя из поставленных задач и дальности действия данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от другого высокоточного оружия большой дальности», — сообщил Каракаев.
Также командующий РВСН отметил, что «Орешник» с гиперзвуковыми блоками может с высокой эффективностью поражать любые цели, будь то одиночные, площадные или высокозащищённые.
Ранее на совещании по военной тематике в Кремле Путин восхитился скоростью и результатом разработки системы «Орешник». Известно, что российский ракетный комплекс является уникальным — в мире нет аналогов. «Орешник» атакует цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду). Никакие системы ПВО в мире и создаваемые Америкой системы ПРО в Европе не способны перехватить такие снаряды. Сегодня Путин поддержал предложение принять «Орешник» на вооружение.
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