Командующий РВСН раскрыл, когда началась разработка «Орешника»
Командующий РВСН: Разработка «Орешника» по поручению Путина шла с лета 2023 года
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев сообщил, что президент России Владимир Путин поручил разработать ракетный комплекс средней дальности «Орешник» в июле 2023 года. Он также уточнил, что по своим характеристикам новейший ракетный комплекс не имеет аналогов и может преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.
«На основании вашего решения от июля 2023 года в кооперации российской промышленности разработан подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности в рамках опытно-конструкторской работы «Орешник», — поделился Каракаев на встрече с главой государства.
Напомним, ранее Путин раскрыл, что удары «Орешника» по объектам противника по эффекту похожи на оружие стратегического назначения. Президент добавил, что «Орешник» — это высокоточное оружие, а не средство массового поражения. Это не межконтинентальная баллистическая ракета, уточнил глава государства.
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