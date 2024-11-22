Командующий РВСН раскрыл, когда началась разработка «Орешника»

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев сообщил, что президент России Владимир Путин поручил разработать ракетный комплекс средней дальности «Орешник» в июле 2023 года. Он также уточнил, что по своим характеристикам новейший ракетный комплекс не имеет аналогов и может преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

«На основании вашего решения от июля 2023 года в кооперации российской промышленности разработан подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности в рамках опытно-конструкторской работы «Орешник», — поделился Каракаев на встрече с главой государства.