«Орешник» (ракета)
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22 ноября, 17:28

Командующий РВСН раскрыл, когда началась разработка «Орешника»

Командующий РВСН: Разработка «Орешника» по поручению Путина шла с лета 2023 года

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев сообщил, что президент России Владимир Путин поручил разработать ракетный комплекс средней дальности «Орешник» в июле 2023 года. Он также уточнил, что по своим характеристикам новейший ракетный комплекс не имеет аналогов и может преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

«На основании вашего решения от июля 2023 года в кооперации российской промышленности разработан подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности в рамках опытно-конструкторской работы «Орешник», — поделился Каракаев на встрече с главой государства.

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Напомним, ранее Путин раскрыл, что удары «Орешника» по объектам противника по эффекту похожи на оружие стратегического назначения. Президент добавил, что «Орешник» — это высокоточное оружие, а не средство массового поражения. Это не межконтинентальная баллистическая ракета, уточнил глава государства.

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Shutterstock / FOTODOM /

Алена Пенчугина
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