«Орешник» (ракета)
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Регион
22 ноября, 17:14

Путин раскрыл, какой будет эффект от ударов «Орешника»

Путин: Удары «Орешника» похожи по эффекту с оружием стратегического назначения

Удары «Орешника» по объектам противника по эффекту похожи на оружие стратегического назначения, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.

«Хочу подчеркнуть ещё один аспект: ракетная система «Орешник» — это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. В силу своей ударной мощи, особенно при массированном, групповом применении, ещё и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты её использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу, с оружием стратегического назначения», — сказал Путин.

Президент добавил, что «Орешник» — это высокоточное оружие, а не средство массового поражения. По словам Путина, эта система по факту не является стратегической. «Орешник» — не межконтинентальная баллистическая ракета, уточнил глава государства.

По словам лидера РФ, «Орешник» является гарантом территориальной целостности и суверенитета России. Система представляет собой новейшую разработку, а не модификацию какого-либо предыдущего вооружения.

Путин допустил продолжение испытаний «Орешника» в боевых условиях
Путин допустил продолжение испытаний «Орешника» в боевых условиях
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Life.ru

Полина Никифорова
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