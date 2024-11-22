Путин раскрыл, какой будет эффект от ударов «Орешника»

«Хочу подчеркнуть ещё один аспект: ракетная система «Орешник» — это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. В силу своей ударной мощи, особенно при массированном, групповом применении, ещё и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты её использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу, с оружием стратегического назначения», — сказал Путин.