Путин раскрыл, какой будет эффект от ударов «Орешника»
Путин: Удары «Орешника» похожи по эффекту с оружием стратегического назначения
Удары «Орешника» по объектам противника по эффекту похожи на оружие стратегического назначения, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.
«Хочу подчеркнуть ещё один аспект: ракетная система «Орешник» — это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. В силу своей ударной мощи, особенно при массированном, групповом применении, ещё и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты её использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу, с оружием стратегического назначения», — сказал Путин.
Президент добавил, что «Орешник» — это высокоточное оружие, а не средство массового поражения. По словам Путина, эта система по факту не является стратегической. «Орешник» — не межконтинентальная баллистическая ракета, уточнил глава государства.
По словам лидера РФ, «Орешник» является гарантом территориальной целостности и суверенитета России. Система представляет собой новейшую разработку, а не модификацию какого-либо предыдущего вооружения.
Life.ru