Путин допустил продолжение испытаний «Орешника» в боевых условиях

Испытания ракеты «Орешник» будут продолжаться, если потребуется в боевых условиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, ОПК и разработчиками ракетных вооружений.

«Мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России», — сказал глава государства.