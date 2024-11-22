Путин допустил продолжение испытаний «Орешника» в боевых условиях
Испытания ракеты «Орешник» будут продолжаться, если потребуется в боевых условиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, ОПК и разработчиками ракетных вооружений.
«Мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России», — сказал глава государства.
Вчера, 21 ноября, президент России Владимир Путин рассказал о ходе специальной военной операции и успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник». В результате атаки ракеты был поражён один из крупнейших промышленных комплексов в Днепропетровске, который занимается производством ракетной техники. Ракеты «Орешник» атакуют цели со скоростью 10 махов. Перехватить его нельзя. «Орешник» начали применять в ответ на атаку российских территорий западными ракетами.
Life.ru