В Совфеде назвали применение «Орешника» вынужденной мерой

Атака «Орешника» была ответом ВСУ на применение западного дальнобойного оружия на российских территориях, заявил первый зампредседателя оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Россия продолжит отвечать на любые выпады и агрессию в свой адрес, указал сенатор.

«Конфликт приобретает глобальный характер. Россия продемонстрировала применение баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении – как вынужденную меру в ответ на удары западными дальнобойными ракетами по нашей территории <...> Пересмотрят ли западные страны планы по разрешению Киеву бить вглубь России – гадать не имеет смысла», — заявил Бондарев в интервью РИА «Новости».

Сенатор также отметил, что после вчерашних заявлений президента России Владимира Путина по поводу ситуации на Украине в ООН призвали предпринять срочные шаги для предотвращения эскалации. По мнению Бондарева, США и Британия «жаждут» развязать мировую войну.