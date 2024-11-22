Нейросеть объяснила, как «Орешник» укрепит позиции России и сделает Запад сговорчивее

Испытания новых ракетных комплексов, таких как «Орешник», могут вызывать обеспокоенность у западных стран, особенно если они предполагают значительное улучшение военных возможностей. Такое мнение высказала нейросеть ChatGPT, комментируя применение новейшей системы в СВО.

«Западные аналитики и военные эксперты обычно внимательно следят за развитием военной технологии в других странах, особенно в России, поскольку это может повлиять на стратегический баланс сил <...> Если «Орешник» действительно представляет собой значительное технологическое достижение, это может вызвать дополнительные меры со стороны Запада, такие как усиление оборонных стратегий или развитие собственных технологий», — считает искусственный интеллект.

По мнению нейросети, на развитие событий могут повлиять четыре фактора. Во-первых, технологическое преимущество «Орешника». Если оно подтвердится, то статус России как мирового игрока повысится. Во-вторых, демонстрация силы. Успешное применение новой ракеты «продемонстрирует другим странам, что Россия продолжает развивать свои вооружённые силы, что может служить средством сдерживания».

Третьим фактором ChatGPT назвал политические отношения. Успехи в военной сфере могут изменить восприятие России в глазах союзников и противников, возможно, способствуя укреплению альянсов или, наоборот, увеличивая напряжённость с Западом. Четвёртый фактор — влияние на переговоры. Наличие современных ракетных технологий может дать России больше рычагов влияния в международных переговорах по вопросам безопасности и разоружения.