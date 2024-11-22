Путин уточнил, что «Орешник» является новейшей разработкой, а не модификацией

Система «Орешник» является новейшей разработкой, а не модификацией какого-либо предыдущего вооружения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по военной тематике в Кремле.

«Система «Орешник» — это не модернизация старых ещё советских систем. Понятно, все мы вышли из различных систем Советского Союза, все мы воспитывались на том, что было сделано предыдущими поколениями, в известной степени пользовались их результатами», — отметил президент.

Тем не менее, добавил президент, эта система является результатом работы учёных уже в российское время. Она основана на базе современных, новейших разработок.