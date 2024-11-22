«Орешник» (ракета)
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Регион
22 ноября, 17:06

Путин уточнил, что «Орешник» является новейшей разработкой, а не модификацией

Система «Орешник» является новейшей разработкой, а не модификацией какого-либо предыдущего вооружения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по военной тематике в Кремле.

«Система «Орешник» — это не модернизация старых ещё советских систем. Понятно, все мы вышли из различных систем Советского Союза, все мы воспитывались на том, что было сделано предыдущими поколениями, в известной степени пользовались их результатами», — отметил президент.

Тем не менее, добавил президент, эта система является результатом работы учёных уже в российское время. Она основана на базе современных, новейших разработок.

Путин назвал «Орешник» надёжным гарантом территориальной целостности России
Путин назвал «Орешник» надёжным гарантом территориальной целостности России

Вчера ВС РФ успешно испытали «Орешник» в боевых условиях, поразив объект украинского ОПК. Снаряд был использован в безъядерной гиперзвуковой комплектации. Атака «Орешника» стала ответом на применение ВСУ западных ракет на территории России. У России есть запас таких ракет, указал Путин. Президент допустил продолжение испытаний в боевых условиях.

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Life.ru

Никита Никонов
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