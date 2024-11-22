Путин уточнил, что «Орешник» является новейшей разработкой, а не модификацией
Система «Орешник» является новейшей разработкой, а не модификацией какого-либо предыдущего вооружения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по военной тематике в Кремле.
«Система «Орешник» — это не модернизация старых ещё советских систем. Понятно, все мы вышли из различных систем Советского Союза, все мы воспитывались на том, что было сделано предыдущими поколениями, в известной степени пользовались их результатами», — отметил президент.
Тем не менее, добавил президент, эта система является результатом работы учёных уже в российское время. Она основана на базе современных, новейших разработок.
Вчера ВС РФ успешно испытали «Орешник» в боевых условиях, поразив объект украинского ОПК. Снаряд был использован в безъядерной гиперзвуковой комплектации. Атака «Орешника» стала ответом на применение ВСУ западных ракет на территории России. У России есть запас таких ракет, указал Путин. Президент допустил продолжение испытаний в боевых условиях.
Life.ru