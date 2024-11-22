Путин: У России есть запас ракет «Орешник»
У России имеется запас ракет «Орешник». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по военной тематике.
«Запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется», — подчеркнул лидер РФ.
Он добавил, что боевые испытания «Орешника» прошли успешно, и будут продолжены.
Как сообщал Life.ru вчера вечером Путин сделал заявление о ходе СВО и успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Снаряд был использован в безъядерной гиперзвуковой комплектации. В результате удалось поразить один из крупнейших военных промышленных комплексов в Днепропетровске, который занимается производством ракетной техники. Ракеты «Орешник» атакуют цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду). Перехватить их невозможно.
Life.ru