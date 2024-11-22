Путин собрал совещание по военной тематике в Кремле
Президент России Владимир Путин вечером 22 ноября собрал в Кремле совещание по военной тематике. На нём присутствуют руководители Минобороны, представители оборонно-промышленного комплекса и разработчики ракетных вооружений.
Глава государства напомнил, что накануне проинформировал граждан России о боевом испытании новейшей системы «Орешник». Путин отметил, что испытания будут продолжаться. Запас таких изделий у России имеется, уточнил глава государства.
Напомним, накануне вечером, 21 ноября, Владимир Путин сделал заявление о ходе специальной военной операции и успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Снаряд был использован в безъядерной гиперзвуковой комплектации. В результате был поражён один из крупнейших промышленных комплексов в Днепропетровске, который занимается производством ракетной техники. Ракеты «Орешник» атакуют цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду). Никакие системы ПВО в мире и создаваемые США системы ПРО в Европе не способны перехватить такие снаряды.
Life.ru