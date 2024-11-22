Мысль о серийном производстве «Орешников» пугает украинских военных
Скибицкий: Россия может иметь до десяти единиц новой баллистической ракеты
Замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия может иметь до десяти единиц новой баллистической ракеты, которой накануне был нанесён удар по военному объекту в Днепропетровске (украинское название — Днепр). При этом Скибицкий боится верить в уже запущенное серийное производство «Орешника».
«Если это исследовательско-боевое использование, то минимум десять ракет будет. Для того чтобы запустить ракету в серийное производство, нужно провести минимум десять испытаний», — приводит слова замглавы ГУР телеграм-канал «Политика страны».
Напомним, накануне в Днепропетровске прогремел взрыв. Удар пришёлся по военному заводу «Южмаш». В Киеве посчитали, что российские военные могли использовать комплексы «Рубеж» или «Кедр», но президент РФ Владимир Путин в своём обращении рассказал, что удар наносился новейшей системой «Орешник».
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