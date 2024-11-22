Мощный взрыв прогремел в Днепропетровске, над городом поднимается дым

В Днепропетровске (украинское название — Днепр) прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своём телеграм-канале.

«Сообщают о взрыве в Днепре. По данным Воздушных сил, на город летела скоростная цель», — говорится в сообщении.

После прилёта в городе поднимается дым. По данным местных пабликов, взрывов было несколько.