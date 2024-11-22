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22 ноября, 10:18

Мощный взрыв прогремел в Днепропетровске, над городом поднимается дым

«Страна»: В Днепре прогремел взрыв, в городе поднимается дым

В Днепропетровске (украинское название — Днепр) прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своём телеграм-канале.

«Сообщают о взрыве в Днепре. По данным Воздушных сил, на город летела скоростная цель», — говорится в сообщении.

После прилёта в городе поднимается дым. По данным местных пабликов, взрывов было несколько.

На Украине сообщили о взрывах в Киевской, Днепропетровской областях и Сумах
На Украине сообщили о взрывах в Киевской, Днепропетровской областях и Сумах

Ранее пророссийское подполье сообщило об ударе по полигону бывшего военного училища под Сумами. Этот объект считался заброшенным, однако на территории видели усиленную охрану и блокпосты.

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Никита Никонов
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