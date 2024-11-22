Мощный взрыв прогремел в Днепропетровске, над городом поднимается дым
«Страна»: В Днепре прогремел взрыв, в городе поднимается дым
В Днепропетровске (украинское название — Днепр) прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своём телеграм-канале.
«Сообщают о взрыве в Днепре. По данным Воздушных сил, на город летела скоростная цель», — говорится в сообщении.
После прилёта в городе поднимается дым. По данным местных пабликов, взрывов было несколько.
Ранее пророссийское подполье сообщило об ударе по полигону бывшего военного училища под Сумами. Этот объект считался заброшенным, однако на территории видели усиленную охрану и блокпосты.
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