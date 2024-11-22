Российская армия нанесла удар по военному полигону в Сумской области

Российские силы нанесли удар по полигону бывшего военного училища в Сумской области. Данный объект ранее считался заброшенным, однако на его территории была усиленная охрана и блокпосты, сообщил РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Взрыв шёл со стороны полигона бывшего Сумского высшего артиллерийского командного училища. Официально объект считался заброшенным, но блокпосты и усиленная охрана говорят совсем о другом», — пояснил Лебедев и добавил, что на дачах у этого военного объекта часто видят бойцов ВСУ.