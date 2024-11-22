Сводки СВО. МБР «Орешник» в Днепропетровске показала, чем Россия сметёт противника, Киев на ядерном марше, 22 ноября Украинский завод «Южмаш» был уничтожен новыми ракетами «Орешник», украинские боевики пытаются удержаться в Курахове и Торецке, где их бросил Киев, — дайджест Life.ru. 21 ноября, 21:07 Боевые сводки с фронтов СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Применение новейших БРСД «Орешник» в Днепропетровске

Российские войска ударили по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Военный блогер Юрий Подоляка отметил, что ПВО не смогла сбить ни одного боеприпаса. Всё было похоже на использование межконтинентальной баллистической ракеты. Глава киевского режима Владимир Зеленский тоже утверждал, что удар производился МБР.

Удар ВС РФ по городу Днепропетровску. Видео © Telegram / ИЗНАНКА

Вечером президент России Владимир Путин сообщил, что Армия России применила новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник».

— Испытания в боевых условиях новой системы «Орешник» проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развёртывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться в зависимости от дальнейших действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации, — заявил президент Владимир Путин в ходе вечернего обращения.

Россия направит это оружие против тех, кто применяет своё вооружение против нашей страны, сообщил глава государства. Новейшая российская баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении летит к цели со скоростью 10 Махов (около 3 км/с). Это делает невозможным её перехват любыми существующими в мире средствами ПРО. Отныне Россия будет предлагать мирным жителям заранее покинуть боевую зону по гуманитарным соображениям.

CNN отметил, что новая ракета «Орешник» может уничтожать цели на расстоянии до 3000 километров. Однако демонстрация возможностей наших РВСН, которые спокойно дотягиваются до любой европейской страны, пока не заставила западные СМИ связать два факта — продвижение НАТО и разрешение бить по России дальнобойным оружием. Вероятно, эту миссию возьмут на себя лишь американские и европейские блогеры.

Телеграм-канал «Военная хроника» составил дайджест подлёта «Орешника» к странам Европы: Великобритания — 19 минут;

Польша — 8 минут;

Бельгия — 14 минут;

Германия — 11 минут.

Стоит напомнить, что накануне представитель стратегического командования американского Министерства обороны контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают такой обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.

Донецкая Народная Республика, 22 ноября

На Кураховском направлении в Донецкой Народной Республике освобождено село Дальнее. Контроль этого населённого пункта позволит перерезать пути снабжения группировки, попавшей в окружение в районе Елизаветовки, Романовки, Ильинки и Анновки, пояснил военкор Александр Коц. В Курахове, несмотря на тяжёлое положение, украинские боевики продолжают оставаться. По данным Юрия Котенка, в городе не работают магазины, частично отсутствует свет и вода, но жители не эвакуируются.

— ВСУ по-прежнему пытаются перебрасывать на западную окраину Курахова свои резервы. Действуют малыми группами. Но большая их часть до места назначения не добирается, — сообщает Евгений Поддубный.

Российские флаги в освобождённом ВС РФ селе Дальнее в ДНР. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР

Продвигаются ВС РФ и к Великой Новосёлке. Наступление идёт в сторону Раздольного, что позволит подойти к северным окраинам города и восточной части населённого пункта.

— Главный упор военные РФ направляют на Раздольное, где сегодня при поддержке пяти единиц техники был заброшен десант численностью больше взвода, а также западнее Новодонецкого, где Российская армия провела механизированные атаки, — пишут украинские источники.

В Торецке (Дзержинске) российские войска взяли большую часть города. Юрий Подоляка отмечает, что ситуация у ВСУ ухудшается каждый день. Сейчас цель ВС РФ — это районы шахт «Торецкая» и «Центральная». После того как они будут заняты, ВСУ потеряют шансы на удержание города.

Курская область, 22 ноября

ВСУ продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру в Курской области. 11 ракет HIMARS и одна авиабомба попали по территории усадьбы князей Барятинских. Пострадавших и повреждений здания нет. Осколки американского РСЗО задели автомобили.

Военнослужащие группировки войск «Север» поразили «Ланцетом» САУ «PzH-2000» ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

За время вторжения боевики сожгли 14 деревень, убили тысячи голов домашнего скота и украли 350 тысяч тонн пшеницы. По 629 гектарам пахотных земель прошли боевые действия. За последние сутки в этих полях осталось лежать 150 вэсэушников. Среди трофеев ВС РФ дрон «Мамонт».

Главный рупор пропаганды киевского режима — подразделения ЦИПсО — также продолжает терроризировать жителей Курской области. Они якобы получат доступ к бомбоубежищам на случай ядерного удара. Ничего подобного в регионе устанавливать не собираются.

Ядерный испуг Украины

После подписания президентом России Владимиром Путиным новой ядерной доктрины в Киеве всерьёз опасаются удара. Совет национальной безопасности и обороны Украины рассказал о йодопрофилактике. Йод используется для защиты щитовидной железы от накопления радиоактивных изотопов. Местные журналисты выпустили инструкцию, как применять препарат.

Для киевского режима всё это повод для очередного попрошайничества оружия у западных стран. Издание Politico уже написало, что Украина просит у США разрешить удары ракетами Tomahawk по территории России. Их у Киева нет.