Life.ru узнал, чем ВСУ ударили по исторической усадьбе Барятинских под Курском

ВСУ ударили Himars по усадьбе князей Барятинских в Курской области. По данным SHOT, накануне украинцы выпустили по ней 11 американских ракет и одну управляемую авиационную бомбу. Пострадавших нет. Повреждены пять гражданских авто, историческое здание не затронуло.