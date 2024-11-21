Life.ru узнал, чем ВСУ ударили по исторической усадьбе Барятинских под Курском
ВСУ выпустили 11 ракет HIMARS при обстреле усадьбы Барятинских под Курском
ВСУ ударили Himars по усадьбе князей Барятинских в Курской области. По данным SHOT, накануне украинцы выпустили по ней 11 американских ракет и одну управляемую авиационную бомбу. Пострадавших нет. Повреждены пять гражданских авто, историческое здание не затронуло.
Напомним, по данным Mash, ВСУ атаковали ракетами историческую усадьбу Марьино князей Барятинских XIX века в Курской области. Территорию оцепили.
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