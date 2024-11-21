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21 ноября, 05:25

Боевик «Полка имени Калиновского» попался на драке во Вьетнаме и был передан КГБ Белоруссии

Вьетнам экстрадировал в Белоруссию боевика Веремейчика, воевавшего за ВСУ

Василий Веремейчик. Обложка © ОНТ

Василий Веремейчик. Обложка © ОНТ

Вьетнам экстрадировал в Белоруссию Василия Веремейчика, разыскиваемого Минском по делу об участии в террористическом «Полку имени Калиновского». Боевик в 2022 году воевал на стороне Украины, сообщил начальник следственного управления КГБ республики Константин Бычек. Фигурант уже доставлен на родину.

«По запросу Комитета государственной безопасности в Беларусь доставлен Василий Веремейчик», — сказал он в эфире телеканала ОНТ.

Представители белорусской оппозиции сообщили, что Веремейчик выехал на Украину в 2020 году. Во Вьетнаме его задержали за драку.

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Ранее белорусские СМИ заявили о планах оппозиции при поддержке Запада напасть на республику. Ожидается, что агрессия состоится сразу с трёх сторон — из Польши, Литвы и с Украины. Первой целью боевиков станут четыре региона на юго-западе страны. Ожидается, что их поддержат наёмники и силы НАТО.

Матвей Константинов
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