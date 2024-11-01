Охота на карателя. Где прячется экс-глава ГУР Украины Василий Бурба, обвиняемый в убийстве сотен жителей Донбасса

В чём обвиняют Бурбу

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения бывшему начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василию Бурбе и первому заместителю председателя Службы внешней разведки (СВР) Украины Игорю Разинкову.

— Они принимали участие в руководстве так называемой антитеррористической операцией в Донбассе. Это повлекло обстрелы боевиками населённых пунктов ДНР и ЛНР, ранение и гибель 189 человек, в том числе десяти детей, а также разрушение 120 объектов гражданской инфраструктуры, — говорится в сообщении ведомства по итогам совещания, которое прошло в Луганске.

Кто такой Бурба

Ныне отставной, формально занимающийся адвокатской практикой Василий Бурба руководил военной разведкой с 2016-го по 2020 год. На этот пост он пришёл из СБУ, где возглавлял 2-е управление «К», которое в Незалежной занималось борьбой с коррупцией и экономическими преступлениями. В то время оно получило репутацию самого коррумпированного подразделения спецслужбы, которое называли «раковой опухолью СБУ». На деле управление лишь кошмарило бизнес и устраивало «маски-шоу» для неугодных коммерсантов.

Интересно, что по логике развития постмайданной Украины Бурба должен был вылететь со службы ещё в 2014 году. Тогда — во время февральского переворота — он был одним из исполнителей плана официальных властей по зачистке Евромайдана и в этой роли координировал работу правоохранительных органов, прокуратуры, Минобороны и МЧС.

Василий Бурба. Фото © Wikipedia / Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Однако весной того же года он не то что не был «люстрирован» — он координировал работу всех оперативных групп контрразведки СБУ в зоне проведения так называемой АТО. Похоже, очень успешно — на совести вояки жизни и здоровье почти 200 мирных жителей Донбасса и более ста разрушенных жилых домов, больниц, садов и школ.

Уже спустя год Бурба перевёлся в Главное управление разведки. Он очень быстро поднялся там до уровня заместителя начальника разведки, а в 2016 году, получив звание генерал-майора, возглавил ГУР.

Как Бурба попал в опалу на Украине

Уволили Бурбу в 2020 году (уже в звании генерал-полковника) после громкого провала спецслужб по заманиванию на Украину 33 членов подразделения «Вагнер» с территории Белоруссии.

Тогда, напомним, служащих ЧВК, прибывших в Минск якобы для последующей переброски в Венесуэлу, задержали белорусские спецслужбы. Однако вместо того, чтобы передать бойцов требовавшему их Киеву, президент Александр Лукашенко экстрадировал вагнеровцев обратно в Россию.

В результате выяснилось, что эту переброску через Минск готовили украинские спецслужбы. Контракт в Венесуэле был липовым — самолёт с вояками планировалось «аварийно» посадить в Незалежной, где пассажиров уже ждали. Разразившийся мировой скандал нанёс серьёзный репутационный ущерб президенту Незалежной и главе его офиса — Андрею Ермаку.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото © ТАСС / EPA / GIAN EHRENZELLER

Этот провал стал формальным поводом для увольнения Бурбы.

Почему Бурба стал личным врагом Зеленского

Несколько лет назад сам президент Украины Владимир Зеленский на одной из встреч с украинскими журналистами прямо обвинил Бурбу в работе на своего предшественника Петра Порошенко.

По его словам, именно предшественник сохранил опального спецслужбиста в вертикали силовых структур после Майдана в 2014 году и дал старт его дальнейшей карьере, а взамен Бурба выполнял самые разные поручения своего покровителя.

Пан президент в запале назвал Бурбу бизнесменом от спецслужб, который торговал получаемой им конфиденциальной информацией. При этом от возмущения он даже перешёл на русский язык. В итоге из его слов выяснилось, что нынешний глава государства считает, будто Бурба на своём посту по факту играл против Зеленского и пытался дискредитировать его в глазах США.

Одно время машину ещё молодого эсбэушника Бурбы (серый KIA) часто видели припаркованной у киевского бизнес-центра «Европа», принадлежащего беглому российскому миллиардеру Дмитрию Буряку. Фото © img03.platesmania.com

Где может скрываться Бурба

Несмотря на шедшие разговоры о том, что опальный глава ГУР мог занять пост руководителя НАБУ, этого так и не произошло. После своей отставки бывший чиновник работал профессором Национальной академии СБУ. Параллельно Бурба занимается адвокатской деятельностью и является членом Совета адвокатов Киева.

Формально военный живёт скромно. Информации о том, чем владеет разведчик, почти нет. Возможно, он прячется в Европе. Например, тёзка Василия Бурбы неожиданно нашёлся среди жителей Парижа. Во французских справочниках его можно найти по имени Vasile Burbea и адресу 7 All. des Roses — это рядом с заповедником Булонь.

Уютный зелёный пригород Парижа, где обосновался Vasile Burbea.

Неплохо устроилась его семья — выходцы из западного украинского города Ровно. На жену Бурбы, Инну, в Киеве зарегистрировано три помещения: две соседние квартиры (похоже, объединённые в одну) находятся в модном столичном ЖК «Новопечерские Липки» на улице Михаила Драгомирова, что в Печерском районе. А в соседней башне в собственности находится просторное помещение коммерческого назначения.

Сама же супруга в последние годы, похоже, в основном живёт на средиземноморском побережье — в испанском городе Марбелья. Там она активно пользовалась услугами украиноязычных маникюрщиц-беженок с Украины. Возможно, Бурба может прятаться в Испании.

Есть ещё одна возможная локация в Европе для бывшего главы ГУР. У Бурбы есть брат Любомир — первый секретарь Посольства Украины в Нидерландах. У него есть собственная квартира в Амстердаме, а в Киеве на чиновника записан большой особняк площадью 300 квадратов, расположенный почти на 20 сотках на улице Золотые Родники, что в престижном коттеджном посёлке «Конык», построенном на самом юге Голосеевского района столицы Незалежной.

Закрытая территория с КПП, собственная инфраструктура, живописный пейзаж с видом на приток Днепра — реку Конык — и лес. Вокруг респектабельные особняки с собственными бассейнами и крышами, укрытыми солнечными панелями. Здесь не живут обычные киевляне: дальше за посёлком — в области — уже находится знаменитая Конча-Заспа — аналог российской Рублёвки.

Не самый бедный особняк в элитном посёлке рядом с Конча-Заспа принадлежит родному брату Бурбы — 43-летнему дипломату Любомиру. Фото © https://www.google.com/maps

Родители бывшего гуровца теперь тоже живут в Киеве. Здесь их можно встретить по адресам нескольких квартир в центральных районах города — например, в элитном ЖК на бывшей Тургеневской улице, что в Шевченковском районе. Здесь же, кстати, прописан и тесть Бурбы.

Ещё одна квартира находится на Днепровской набережной в Дарницком районе Киева — в ЖК на самом берегу Днепра. 23-этажная башня известна своими огромными квартирами. Цены здесь практически московские — 250 тыс. долларов (25 млн рублей по текущему курсу) за четырёхкомнатную квартиру площадью 135 квадратных метров.