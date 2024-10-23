Кто такие «Волки Да Винчи»

Штурмовую роту «Волки Да Винчи» сформировали на базе неонацистской организации «Правый сектор»* и назвали в честь позывного её первого командира, кровожадного русофоба Дмитрия Коцюбайло. В 2021 году New York Times опубликовала статью, в которой сообщалось, что командир боевиков держит волка. «Коцюбайло шутит, что бойцы кормят животное костями русскоязычных детей», — говорилось в статье.

С 2014-го по 2022 год боевики Коцюбайло в ежедневном режиме проводили карательные операции в Донбассе. Многие из этих головорезов были занесены в чёрные списки украинских военных преступников, участвовавших в убийстве мирных донбассовцев.

После начала СВО подразделение доукомплектовали до батальона и начали перебрасывать как элитные резервы из одной горячей точки в другую — пригород Киева, Волчанск, Белогоровка. В итоге «волки» угодили в настоящую мясорубку, которую им устроили в Бахмуте «вагнеровцы». Был уничтожен и Коцюбайло.

Владимир Зеленский награждает Дмитрия Коцюбайло за преступление в Донбассе. Фото © VK / Повёрнутые на войне

Кто командует «волками»

Командование на себя принял не менее отмороженный полевой командир Сергей Филимонов, правая рука покойного Коцюбайло. Ему 30 лет. Он бывший футбольный ультрас, прославившийся съёмками снафф-видео и призывом сжигать заживо крымчан.

30-летний киевлянин Сергей Филимонов называет себя в соцсетях Сыном Перуна, но среди однополчан прижился позывной Филя. Он знаменит тем, что стал бригадиром футбольных ультрас киевского «Динамо» и набил себе нацистские тату раньше, чем окончил школу. Дрался, устраивал беспорядки, срывал матчи — всё как полагается. Вскоре его приметил основатель радикальной партии «Национальный корпус» Андрей Белый Вождь Билецкий**. Благодаря завязавшемуся знакомству Филя возглавил киевское крыло организации.





Сергей Филимонов не зря считается одним из самых маститых нацистов на Украине. В 2014 году он стал одним из первых добровольцев только что основанного террористического батальона «Азов»***, принимал участие в боях за Мариуполь и Иловайск. Позднее он показал другим украинским подонкам пример, как можно монетизировать новый статус. Сколоченное им из азовцев*** движение «Гонор» обслуживало интересы киевских олигархов и осуществляло силовое прикрытие рейдерских захватов. Например, в 2016 году Филю задержали во время драки у офиса «Киевгорстроя». А в 2018-м он устроил беспорядки в экопарке «Осокорки». Несмотря на то что Филимонов прикрывался красивыми фразами про помощь местным жителям, на самом деле за его действиями стояли банальные вымогательство и вражда с партнёрами по бизнесу. По некоторым данным, он тогда работал под крышей СБУ и оказывал услуги по захвату стройплощадок под ключ. В его подчинении находилось не менее ста головорезов.

Филимонов за привычной работой. Фото © graty.me

Также Филя всегда кошмарил пророссийских украинцев и россиян. Например, напал на российское посольство и Российский центр культуры в Киеве, избив сотрудников и надругавшись на камеру над триколором. 2 мая, день сожжения людей в одесском Доме профсоюзов, он предлагал сделать официальным украинским праздником.

— Неужели нам так важно, чтоб у ваты не подгорало что-то? Мы не скорбим ни по одной убитой ватной мрази, — заявил он, предложив расправиться с Крымом таким же образом.

Накануне спецоперации Сергей Филимонов вышел на международный уровень. В 2019 году он был замечен в разжигании беспорядков в Гонконге, в 2021-м исполнил главную роль в польско-немецком фильме «Носорог», снятом украинским террористом Олегом Сенцовым**.

Брутальность Филимонова мнимая. С самого начала СВО он выполняет задачу по съёмкам пропагандистских видео, где унижают и убивают российских военных. Он делает селфи на фоне убитых, заявляет, что любит запах взрывчатки. Таких в армии называют «тикток-войсками» и держат подальше от реальных боевых действий.

На днях Forbes Ukraine включил Филю в список 30 самых многообещающих и вдохновляющих украинцев в возрасте до 30 лет.

Филя позирует на фоне тела российского солдата. Фото © Telegram / Сергій Філімонов

Сколько платят лидеру «Волков»

В свободное от убийств и съёмок снафф-контента время Сергей Филимонов — респектабельный семьянин. Его сына зовут Орест, дочь — Соломия. Доходы позволяют ему носить часы Rolex за тридцать тысяч долларов, часто возить семью в путешествия по Западной Европе, дарить жене дорогие ювелирные украшения от Van Cleef и Chanel, обучать детей в элитной школе. Валерия Филимонова, жена Фили, теперь мнит себя светской львицей. Она участвует в гламурных фотосессиях и показах мод. А недавно Филимоновы переехали из потрёпанной панельной многоэтажки на окраине Киева в новостройку ближе к центру.



